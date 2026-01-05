خبرگزاری کار ایران
دیدار دبیرکل اتاق بازرگانی ایران با تشکل‌های عضو

صبح امروز دوشنبه ۱۵ دی‌ماه، ابوالفضل روغنی، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با دبیران کل تشکل‌های عضو اتاق ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا: روغنی در این نشست با تأکید بر نقش تشکل‌ها در ساختار اتاق بازرگانی ایران، آنها را اصلی‌ترین رکن اتاق ایران توصیف کرد و گفت: در بودجه سال ۱۴۰۵ اتاق ایران، سهم به‌سزایی برای تشکل‌ها در نظر گرفته شده است.
وی افزود که تقویت تشکل‌ها می‌تواند به بهبود کارکرد اتاق ایران و افزایش اثرگذاری بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی منجر شود.
در ادامه این نشست، نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، ضمن استقبال از رویکرد دبیرکل جدید اتاق ایران نسبت به تشکل‌ها، به برخی چالش‌های پیش‌روی تشکل‌ها اشاره کرد.
وی ثبت تغییرات هیئت‌مدیره پس از برگزاری انتخابات را یکی از مشکلات موجود عنوان کرد و خواستار اقدام اتاق ایران برای رفع این مسئله شد.
این دیدار در راستای تعامل بیشتر میان اتاق ایران و تشکل‌های عضو و بررسی مسائل و مطالبات آنها برگزار شد.

 

