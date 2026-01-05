خبرگزاری کار ایران
درقالب طرح "افق ۲" این بانک آغاز شد؛

پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه غیرحضوری از طریق سامانه "فرا رفاه" بانک رفاه کارگران

کد خبر : 1737775
با هدف توسعه خدمات الکترونیک و بانکداری دیجیتال، طرح "افق 2" بانک رفاه کارگران با موضوع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه غیرحضوری از طریق سامانه "فرا رفاه" این بانک، آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، تسهیلات این طرح تا سقف یک میلیارد ریال با نرخ کارمزد 4 درصد و بر اساس میانگین حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز متقاضی در سامانه مذکور، پرداخت می‌شود.  

متقاضیان می‌توانند برای بهره‌مندی از تسهیلات این طرح نسبت به افتتاح حساب مربوطه در سامانه فرا رفاه به صورت غیرحضوری اقدام و از طریق خدمت "وام تو" این سامانه میانگین حساب خود را مشاهده کنند. 

لازم به ذکر است، تسهیلات این طرح براساس امتیاز میانگین حساب ٢ ماه منتهی به تاریخ ثبت درخواست مشتری با مدت بازپرداخت 12 ماهه پرداخت می‌شود.

گفتنی است، سامانه فرا رفاه بانک رفاه کارگران از طریق پورتال اطلاع‌رسانی این بانک به نشانی www.refah-bank.ir و فروشگاه اینترنتی کافه بازار در دسترس مخاطبان قرار دارد.

انتهای پیام/
