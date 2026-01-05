به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مانده این سپرده‌ها با حدود 50 درصد رشد از 2.100 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1403 به بیش از 3.140 میلیارد ریال در پایان شش ماهه نخست سال جاری افزایش یافته که حاصل افزایش اعتماد سپرده‌گذاران به بانک و مدیریت بهینه منابع است.

همچنین مشارکت فعال بانک رفاه کارگران در حوزه اقتصادی کشور و حمایت‌های اثربخش این بانک از تولید ملی، اشتغالزایی از طریق تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای واحدهای تولیدی منجر به افزایش مانده تسهیلات اعطایی (ارزی و ریالی) بانک در سال جاری شده است.

بر اساس صورت‌های مالی نیمه نخست سال 1404 بانک رفاه کارگران، پرتفوی تسهیلات اعطایی این بانک در پایان شهریور ماه با 21 درصد رشد به بیش از 3.000 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. لازم به ذکر است، بانک رفاه کارگران در سال‌های اخیر تلاش کرده است از طریق ابزارهای نوین تامین مالی ازجمله اوراق گواهی سپرده خاص، برات الکترونیک و فکتورینگ و توسعه بانکداری الکترونیک به سهم خود حمایت‌های اثربخشی از بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد که این مهم رشد مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری و پرتفوی تسهیلات این بانک را به همراه داشته است.

