سامانه موبایل بانک رفاه بهروزرسانی شد
در راستای توسعه بانکداری الکترونیک و با هدف ارائه خدمات مطلوب و متمایز به مشتریان، سامانه موبایل بانک مبتنی بر سیستم عامل Android بانک رفاه کارگران بهروزرسانی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، "فعالسازی و غیرفعالسازی رمز دوم یکبار مصرف پیامکی پویا کارت (هریم)"، "گزارش صورتحساب بر اساس فیلترهای مربوطه در منوی صورتحساب بخش پیشرفته"، "درج نام واریزکننده در رسیدهای انتقال وجه در زمان انجام تراکنش و منوی سوابق تراکنش"، "استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک در خدمات استعلام و تایید چک صیادی"، "خدمات مبتنی بر کارت در قالب خدمات سوپراپلیکیشن" ، "دسترسی به لینکهای پرکاربرد" و ..... ازجمله قابلیتها و خدمات نسخه 4,2,2 موبایل بانک مبتنی بر سیستم عامل Android بانک رفاه کارگران است.
نسخه مذکور در حال حاضر از طریق سایت بانک رفاه کارگران به نشانی اینترنتی https://www.refah-bank.ir، فروشگاه اینترنتی کافهبازار و گزینه بهروزرسانی تعبیه شده در نرمافزار، قابل دریافت است.