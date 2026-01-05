به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، "فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی رمز دوم یکبار مصرف پیامکی پویا کارت (هریم)"، "گزارش صورتحساب بر اساس فیلترهای مربوطه در منوی صورتحساب بخش پیشرفته"، "درج نام واریزکننده در رسیدهای انتقال وجه در زمان انجام تراکنش و منوی سوابق تراکنش"، "استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک در خدمات استعلام و تایید چک صیادی"، "خدمات مبتنی بر کارت در قالب خدمات سوپراپلیکیشن" ، "دسترسی به لینک‌های پرکاربرد" و ..... ازجمله قابلیت‌ها و خدمات نسخه 4,2,2 موبایل بانک مبتنی بر سیستم عامل Android بانک رفاه کارگران است.