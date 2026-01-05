قرمزپوشان فولاد هرمزگانی بر سکوی نخست لیگ برتر امیدهای کشور ایستادند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، عصر امروز با برتری سه بر صفر فولاد هرمزگان برابر ملوان بندرانزلی، برای دومین بار قرمزپوشان هرمزگانی عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ساحلی امیدهای کشور را کسب کردند تا پس از قهرمانی در رده بزرگسالان پازل موفقیت‌های این باشگاه تکمیل شود.

در این دیدار سروش نادری، ابوالفضل ظهوری، آرشام قلندری، برای فولاد هرمزگان موفق به گلزنی شدند تا این تیم با کسب ۷ امتیاز با اقتدار جام را بالای سر ببرد، همچنین گلساپوش یزد و شاهین خزر رودسر عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

لازم به ذکر است که در مرحله نهایی این مسابقات تیم های فولاد هرمزگان، گلساپوش یزد، شاهین خزر رودسر و ملوان بندرانزلی حضور داشتند. تیم فولاد هرمزگان در این مرحله مقابل تیم‌های گلساپوش یزد و شاهین خزر رودسر به برتری دست یافته بود.

مهیار بهارلویی، آرشام قلندری، مهدی محسن خواه، امیر حسین دهقانی، محمد مهدی غلامزاده، مهران خسروی، علی شیاسی، ابوالفضل ظهوری، ارسلان القاسی، امیر محمد کاوه، عبدالمجید حسینی پور، علیرضا بنی اسدی، حسین حبیبی، امیرعلی رضایی، سروش نادری، محمد سلیمی و معین منصوری بازیکنان و محمد غلامرضایی، منصور مدارایی، عباس مدارایی، ناصر احمدی، سجاد عاشوری، محمد عسکری و حسین خادمی اعضای کادرفنی فولاد هرمزگان را تشکیل می‌دهند.