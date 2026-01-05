خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سلطه مطلق بر فوتبال ساحلی ایران؛

قرمزپوشان فولاد هرمزگانی بر سکوی نخست لیگ برتر امیدهای کشور ایستادند

قرمزپوشان فولاد هرمزگانی بر سکوی نخست لیگ برتر امیدهای کشور ایستادند
کد خبر : 1737762
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال ساحلی امید فولاد هرمزگان، مقتدرانه و با برتری قاطع مقابل ملوان بندر انزلی، قهرمان فوتبال ساحلی امیدهای کشور شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، عصر امروز با برتری سه بر صفر فولاد هرمزگان برابر ملوان بندرانزلی، برای دومین بار قرمزپوشان هرمزگانی عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ساحلی امیدهای کشور را کسب کردند تا پس از قهرمانی در رده بزرگسالان پازل موفقیت‌های این باشگاه تکمیل شود.

در این دیدار سروش نادری، ابوالفضل ظهوری، آرشام قلندری، برای فولاد هرمزگان موفق به گلزنی شدند تا این تیم با کسب ۷ امتیاز با اقتدار جام را بالای سر ببرد، همچنین گلساپوش یزد و شاهین خزر رودسر عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

لازم به ذکر است که در مرحله نهایی این مسابقات تیم های فولاد هرمزگان، گلساپوش یزد، شاهین خزر رودسر و ملوان بندرانزلی حضور داشتند. تیم فولاد هرمزگان در این مرحله مقابل تیم‌های گلساپوش یزد و شاهین خزر رودسر به برتری دست یافته بود.

مهیار بهارلویی، آرشام قلندری، مهدی محسن خواه، امیر حسین دهقانی، محمد مهدی غلامزاده، مهران خسروی، علی شیاسی، ابوالفضل ظهوری، ارسلان القاسی، امیر محمد کاوه، عبدالمجید حسینی پور، علیرضا بنی اسدی، حسین حبیبی، امیرعلی رضایی، سروش نادری، محمد سلیمی و معین منصوری بازیکنان و محمد غلامرضایی، منصور مدارایی، عباس مدارایی، ناصر احمدی، سجاد عاشوری، محمد عسکری و حسین خادمی اعضای کادرفنی فولاد هرمزگان را تشکیل می‌دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی