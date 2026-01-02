تقدیر از نمایندگان برتر جشنواره فروش بیمه معلم
مراسم تقدیر از نمایندگان برتر شبکه فروش بیمه معلم در جشنواره فروش، روز دوشنبه هشتم دیماه سال جاری با حضور مدیرعامل، اعضای هیئتمدیره، مشاور مدیرعامل و رئیس کمیته خردهفروشی ، معاونان و مدیران این شرکت بهصورت حضوری و آنلاین برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی بیمه معلم، علی صیادزاده، مدیرعامل این شرکت در مراسم تقدیر از نمایندگان برتر اعلام کرد: توسعه خردهفروشی از طریق تقویت و توانمندسازی شبکه نمایندگان، اولویت اصلی ارتقای شاخصهای توسعه شرکت است.
او با اشاره به ظرفیتهای گسترده و متعدد این بیمهگر برای ارتقای میزان پورتفوی و افزایش سودآوری افزود: با تکیه بر تخصص و توانمندی اعضای هیات مدیره، معاونان، مدیران و تمامی همکاران ستادی و تلاش و تکاپوی مستمر شبکه فروش، اکنون استراتژیهای کلان شرکت بر اتکا به بازار خرد بنا شده و نمایندگان نقش محوری در تحقق این رویکرد ایفا میکنند.
نمایندگان با تلاش، تعهد و سرمایه انسانی خود سهم بسزایی در ایجاد ارزش و تحقق رشد پایدار شرکت دارند و مدیریت شرکت، خود را متعهد میداند تمامی حمایتهای لازم را از شبکه فروش به عمل آورد و در این مسیر از هیچگونه کمکی که در توان باشد، دریغ نخواهد کرد.
او در ادامه با اشاره به برنامههای آتی شرکت برای ارتقای زیرساختهای فروش گفت: توسعه نرمافزارهای فروش آنلاین و تقویت ابزارهای دیجیتال در دستور کار قرار دارد تا نمایندگان بتوانند همگام با تحولات بازار، حضوری مؤثرتر و رقابتیتر در فضای دیجیتال داشته باشند.
نمایندگان حاضر در جلسه نیز با بیان تجربیات و دستاوردهای خود، نقطهنظرات متنوع و پیشنهادات سازنده ارائه دادند و ایدههای نوآورانه خود را به اشتراک گذاشتند.
در پایان این مراسم، از نمایندگان برتر جشنواره فروش با اعطای لوح تقدیر و هدایا تجلیل به عمل آمد.