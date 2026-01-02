تقدیر از نمایندگان برتر جشنواره فروش بیمه معلم

او با اشاره به ظرفیت‌های گسترده و متعدد این بیمه‌گر برای ارتقای میزان پورتفوی و افزایش سودآوری افزود: با تکیه بر تخصص و توانمندی اعضای هیات مدیره، معاونان، مدیران و تمامی همکاران ستادی و تلاش و تکاپوی مستمر شبکه فروش، اکنون استراتژی‌های کلان شرکت بر اتکا به بازار خرد بنا شده و نمایندگان نقش محوری در تحقق این رویکرد ایفا می‌کنند.

نمایندگان با تلاش، تعهد و سرمایه انسانی خود سهم بسزایی در ایجاد ارزش و تحقق رشد پایدار شرکت دارند و مدیریت شرکت، خود را متعهد می‌داند تمامی حمایت‌های لازم را از شبکه فروش به عمل آورد و در این مسیر از هیچ‌گونه کمکی که در توان باشد، دریغ نخواهد کرد.

او در ادامه با اشاره به برنامه‌های آتی شرکت برای ارتقای زیرساخت‌های فروش گفت: توسعه نرم‌افزارهای فروش آنلاین و تقویت ابزارهای دیجیتال در دستور کار قرار دارد تا نمایندگان بتوانند همگام با تحولات بازار، حضوری مؤثرتر و رقابتی‌تر در فضای دیجیتال داشته باشند.

نمایندگان حاضر در جلسه نیز با بیان تجربیات و دستاوردهای خود، نقطه‌نظرات متنوع و پیشنهادات سازنده ارائه دادند و ایده‌های نوآورانه خود را به اشتراک گذاشتند.

در پایان این مراسم، از نمایندگان برتر جشنواره فروش با اعطای لوح تقدیر و هدایا تجلیل به عمل آمد.