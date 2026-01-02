پیام تبریک علی صیادزاده، مدیرعامل بیمه معلم به مناسبت ولادت حضرت علی(ع) و روز مرد

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

علی، نامی است که تاریخ با آن راست‌قامت شد و مردانگی در سایه‌سار قامت بلند او معنا گرفت.

ولادت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه‌السلام، تنها تولد یک انسان نیست، تولد مکتبی است که در آن قدرت با عدالت هم‌خانه است، شجاعت از عقل جدا نیست و ایمان بی‌اخلاق معنا ندارد. علی(ع) آن حقیقت زنده‌ای است که نشان داد می‌توان در اوج اقتدار، پناه مظلوم بود و در نهایت فروتنی، معیار حق.

روز مرد، آنگاه شریف است که به نام او گره بخورد. به مردی که شب‌ها نان بر دوش می‌گرفت و روزها بار سنگین عدالت را بر شانه تاریخ می‌نهاد. مردی که سکوتش آگاهانه بود، خشمش برای خدا و شمشیرش آخرین راه.

در آستانه سالروز میلاد این امام بی‌بدیل، بر خود می‌بالیم که مردان این سرزمین و به‌ویژه همکاران متعهد و مسئولیت‌پذیر ما در خانواده بزرگ بیمه معلم با تکیه بر صداقت، امانت‌داری و تلاش خاموش، ادامه‌دهندگان همان مسیر دشوار اما روشن‌اند. مسیری که در آن خدمت بر نمایش، تعهد بر ادعا و اخلاق بر منفعت ترجیح دارد.

اینجانب، با نهایت احترام و افتخار، پیشاپیش میلاد باسعادت مولای متقیان حضرت علی علیه‌السلام و روز مرد را تبریک عرض کرده، از درگاه حضرت حق مسئلت دارم ما را از رهروان راستین راه علوی قرار دهد، راهی که مقصدش عدالت است و نشانه‌اش انسانیت.

روز مرد مبارک

علی صیادزاده

