پیام تبریک علی صیادزاده، مدیرعامل بیمه معلم به مناسبت ولادت حضرت علی(ع) و روز مرد

پیام تبریک علی صیادزاده، مدیرعامل بیمه معلم به مناسبت ولادت حضرت علی(ع) و روز مرد
ولادت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه‌السلام، تنها تولد یک انسان نیست، تولد مکتبی است که در آن قدرت با عدالت هم‌خانه است، شجاعت از عقل جدا نیست و ایمان بی‌اخلاق معنا ندارد. علی(ع) آن حقیقت زنده‌ای است که نشان داد می‌توان در اوج اقتدار، پناه مظلوم بود و در نهایت فروتنی، معیار حق.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

علی، نامی است که تاریخ با آن راست‌قامت شد و مردانگی در سایه‌سار قامت بلند او معنا گرفت.

روز مرد، آنگاه شریف است که به نام او گره بخورد. به مردی که شب‌ها نان بر دوش می‌گرفت و روزها بار سنگین عدالت را بر شانه تاریخ می‌نهاد. مردی که سکوتش آگاهانه بود، خشمش برای خدا و شمشیرش آخرین راه.

در آستانه سالروز میلاد این امام بی‌بدیل، بر خود می‌بالیم که مردان این سرزمین و به‌ویژه همکاران متعهد و مسئولیت‌پذیر ما در خانواده بزرگ بیمه معلم با تکیه بر صداقت، امانت‌داری و تلاش خاموش، ادامه‌دهندگان همان مسیر دشوار اما روشن‌اند. مسیری که در آن خدمت بر نمایش، تعهد بر ادعا و اخلاق بر منفعت ترجیح دارد.

اینجانب، با نهایت احترام و افتخار، پیشاپیش میلاد باسعادت مولای متقیان حضرت علی علیه‌السلام و روز مرد را تبریک عرض کرده، از درگاه حضرت حق مسئلت دارم ما را از رهروان راستین راه علوی قرار دهد، راهی که مقصدش عدالت است و نشانه‌اش انسانیت.

 

روز مرد مبارک

علی صیادزاده

 

