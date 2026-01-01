به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، شهرام عباسی، مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه در سومین رویداد «پرش» در مرکز توسعه کسب‌‌وکار صنعت 4 فولاد مبارکه در دانشگاه تهران، ابتدا به تبیین روند تدوین استراتژی نوآوری گروه فولاد مبارکه، رویکرد نوآوری باز و تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه و اقدامات آن پرداخت.

وی افزود: به این دلیل که کمیت و کیفیت استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌پذیر به اندازه کافی بالا نبود، نظام بلوغ همکاری صنعت و دانشگاه را با همکاری وزارت علوم طراحی کردیم تا طی 6 مرحله و با 15 ابزار گوناگون، ارتباط صنعت و دانشگاه را حول گروه فولاد مبارکه تقویت کنیم.

مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه با اشاره به ایجاد 10 هزار متر مربع زیرساخت نوآوری در دانشگاه‌های کشور اضافه کرد: با برگزاری رویدادهایی مانند «هم‌مسیر» به تبیین کلان‌روندهای صنعت فولاد برای دانشجویان و اساتید پرداختیم تا موضوع پایان‌نامه‌های خود را بر اساس این کلان‌روندها انتخاب کنند. این کلان‌روندها شامل پایداری و اقتصاد چرخشی، تحول دیجیتال و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا است.

عباسی با بیان اینکه تاکنون حدود 2 هزار دانشجو در سراسر کشور از گرنت‌های فولاد مبارکه از جمله در حوزه هوش مصنوعی بهره‌مند شده‌اند، گفت: هدف‌مان این است که هرکدام از این دانشجویان استارتاپ خود را ایجاد کرده و از گرنت‌های فناورانه فولاد مبارکه استفاده کنند تا برای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه آماده شده و در نهایت به یک کسب‌و‌کار بالغ تبدیل گردند.