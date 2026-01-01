خبرگزاری کار ایران
حمایت گروه فولاد مبارکه از دانشجویان؛ از اعطای گرنت تا ایجاد کسب‌وکار بالغ
شهرام عباسی، مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه در سومین رویداد «پرش» در مرکز توسعه کسب‌‌وکار صنعت 4 فولاد مبارکه در دانشگاه تهران، ابتدا به تبیین روند تدوین استراتژی نوآوری گروه فولاد مبارکه، رویکرد نوآوری باز و تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه و اقدامات آن پرداخت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه،  شهرام عباسی، مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه در سومین رویداد «پرش» در مرکز توسعه کسب‌‌وکار صنعت 4 فولاد مبارکه در دانشگاه تهران، ابتدا به تبیین روند تدوین استراتژی نوآوری گروه فولاد مبارکه، رویکرد نوآوری باز و تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه و اقدامات آن پرداخت.

وی افزود: به این دلیل که کمیت و کیفیت استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌پذیر به اندازه کافی بالا نبود، نظام بلوغ همکاری صنعت و دانشگاه را با همکاری وزارت علوم طراحی کردیم تا طی 6 مرحله و با 15 ابزار گوناگون، ارتباط صنعت و دانشگاه را حول گروه فولاد مبارکه تقویت کنیم.

مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه با اشاره به ایجاد 10 هزار متر مربع زیرساخت نوآوری در دانشگاه‌های کشور اضافه کرد: با برگزاری رویدادهایی مانند «هم‌مسیر» به تبیین کلان‌روندهای صنعت فولاد برای دانشجویان و اساتید پرداختیم تا موضوع پایان‌نامه‌های خود را بر اساس این کلان‌روندها انتخاب کنند. این کلان‌روندها شامل پایداری و اقتصاد چرخشی، تحول دیجیتال و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا است.

عباسی با بیان اینکه تاکنون حدود 2 هزار دانشجو در سراسر کشور از گرنت‌های فولاد مبارکه از جمله در حوزه هوش مصنوعی بهره‌مند شده‌اند، گفت: هدف‌مان این است که هرکدام از این دانشجویان استارتاپ خود را ایجاد کرده و از گرنت‌های فناورانه فولاد مبارکه استفاده کنند تا برای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه آماده شده و در نهایت به یک کسب‌و‌کار بالغ تبدیل گردند.

