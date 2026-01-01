افتتاح سایت 5G ایرانسل در رشت و ثبت سرعت ۴۶۱۳مگابیت بر ثانیه

به گزارش ایلنا: در این مراسم، پروژه‌های توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ایرانسل در استان گیلان شامل افتتاح سایت‌ نسل پنجم ارتباطی در شهر رشت، پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها در شهر آستارا و سایت ارتباطی روستایی در روستای برمچه خمام با هدف افزایش پوشش اینترنت پرسرعت، ارتقای کیفیت شبکه، کاهش شکاف دیجیتال و توسعه دسترسی ارتباطی در مناطق شهری و روستایی استان به بهره‌برداری رسیدند.

انتهای پیام/