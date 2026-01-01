خبرگزاری کار ایران
افتتاح سایت 5G ایرانسل در رشت و ثبت سرعت ۴۶۱۳مگابیت بر ثانیه
جدیدترین سایت نسل پنجم ایرانسل در شهر رشت با ثبت سرعت دانلود ۴۶۱۳ مگابیت بر ثانیه، با حضور وزیر ارتباطات افتتاح شد.

به گزارش ایلنا: در این مراسم، پروژه‌های توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ایرانسل در استان گیلان شامل افتتاح سایت‌ نسل پنجم ارتباطی در شهر رشت، پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها در شهر آستارا و سایت ارتباطی روستایی در روستای برمچه خمام با هدف افزایش پوشش اینترنت پرسرعت، ارتقای کیفیت شبکه، کاهش شکاف دیجیتال و توسعه دسترسی ارتباطی در مناطق شهری و روستایی استان به بهره‌برداری رسیدند.

 

