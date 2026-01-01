خبرگزاری کار ایران
دکتر للـه‌گانی در نشست مشترک با فعالان اقتصادی استان بوشهر:

میدان عمل بانک رفاه کارگران برای حمایت از تولید و توسعه پایدار گسترده‌تر شده است

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در نشست با فعالان اقتصادی استان بوشهر با تشریح ظرفیت‌ها و ابزارهای نوین مالی این بانک، از آمادگی کامل بانک برای حمایت اثربخش از تولید، کارآفرینی و توسعه پایدار خبر داد و تأکید کرد: بانک رفاه کارگران با تکیه بر تأمین مالی غیرتورمی، در کنار بخش واقعی اقتصاد ایستاده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل للـه‌گانی، در این نشست که با حضور دکتر مهرانگیز رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر و دکتر زارع مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد، گفت: بانک رفاه کارگران با قدمتی ۶۶ ساله، امروز از سرمایه مطلوب و نسبت کفایت سرمایه استاندارد برخوردار است و به‌زودی با افزایش سرمایه جدید، توان و میدان عمل بانک برای حمایت از تولید، اشتغال و نقش آفرینی در مسیر توسعه پایدار بیش از پیش گسترش خواهد یافت. 

وی با اشاره به ساختار فعالیت بانک و ارتباط تنگاتنگ آن با سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه شرکت‌های شستا افزود: بانک رفاه به‌طور کامل با مسائل، چالش‌ها و نیازهای بخش تولید آشناست و راهکارهای عملی برای تحرک‌بخشی و پویایی این بخش را طراحی و اجرا کرده است.

دکتر للـه‌گانی تأکید کرد: بانک رفاه مزین به نام «کارگران» است و همه کسانی که به نحوی با سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط هستند و از خدمات این بانک بهره‌مند می‌شوند، سهامداران واقعی آن به شمار می‌آیند؛ از این‌رو بانک خود را متعهد به ارائه بهترین و شایسته‌ترین خدمات می‌داند. 

وی با اشاره به آمادگی بانک برای ارائه خدمات اثربخش به شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی شامل «کارگران» و «کارفرمایان» اظهار داشت: در حوزه کارفرمایان، تمرکز اصلی بانک بر طراحی و اجرای ابزارهای نوین اعتباری برای حمایت از تولید، کارآفرینی، اشتغال و توسعه است؛ ابزارهایی که ویژگی مشترک آن‌ها تأمین مالی غیرتورمی است. 

مدیرعامل بانک رفاه کارگران یکی از این ابزارها را انتشار «اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص» عنوان کرد و گفت: بانک رفاه از طریق این ابزار، ۳۱ همت تأمین مالی پالایشگاه نفت بندرعباس را انجام داده و با توجه به ظرفیت‌های ویژه استان بوشهر، این ابزار می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ استان ایفا کند. 

وی افزود: بانک رفاه برای حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان، ابزارهای متنوع دیگری همچون فکتورینگ، سامانه تأمین مالی زنجیره تولید (SCF)، برات الکترونیک، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و سامانه‌های خرید و فروش اعتباری «رفاه‌کار» و «وایب» را نیز ارایه کرده است. 

دکتر للـه‌گانی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های ارزی بانک برای حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: منابع ارزی داخلی بانک، خطوط اعتباری ارزی از بانک مرکزی، منابع صندوق توسعه ملی، اوراق مرابحه ارزی با مشارکت صندوق توسعه ملی، اعتبار اسنادی (LC) و همچنین اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص ارزی که به‌زودی عرضه خواهد شد، از جمله ابزارهای ارزی بانک رفاه است.

وی همچنین به بسته‌های حمایتی ویژه کارگران اشاره کرد و افزود: پرداخت تسهیلات به کارگران متناسب با حق بیمه پرداختی در قالب طرح کارگشا، تسهیلات مسکن کارگری، مشارکت در ساخت مسکن کارگری در مجاورت واحدهای تولیدی و ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه در قالب طرح «امید رفاه»، از مهم‌ترین برنامه‌های بانک در حوزه کارگری و مستمری بگیران است. 

در ادامه این نشست، دکتر مهرانگیز رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با قدردانی از مدیرعامل بانک رفاه کارگران و هیئت همراه، حضور آنان در استان را نشانه اهتمام جدی بانک برای توسعه متوازن و پایدار استان عنوان کرد و گفت: دستگاه قضا در استان بوشهر عزم راسخی برای حل مشکلات تولید و تولیدکنندگان دارد و حضور و همراهی بانک رفاه کارگران این مسیر را تسهیل کرده است.

وی به اقدامات بانک رفاه در حوزه مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد و افزود: با مشارکت کارکنان این بانک، تاکنون ۲۵ نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد استان آزاد شده‌اند و هفته گذشته نیز با حمایت کارکنان بانک، ۵ نفر دیگر از این زندانیان به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

دکتر زارع مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر نیز در این نشست گفت: حضور مدیرعامل بانک رفاه کارگران و هیئت همراه در استان، حضوری میدانی، هدفمند و مسئله‌محور است و صرفاً جنبه نمادین ندارد. برگزاری این نشست نشان‌دهنده عزم جدی این بانک برای حمایت از تولید و نویدبخش آغاز دوره‌ای جدید از توسعه پایدار و متوازن در استان است.

در پایان این نشست، فعالان اقتصادی حاضر به بیان مسائل، مشکلات و چالش‌های خود پرداختند و مدیرعامل بانک رفاه کارگران ضمن تأکید بر حمایت و همراهی مستمر بانک، راهکارهای عملی و اجرایی لازم را ارائه کرد.

خاتمه بخش این نشست اهدای لوح تقدیر دکتر مهرانگیز به دکتر للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران بود.

