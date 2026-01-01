به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، دکتر اسماعیل للـه‌گانی، در این نشست که با حضور دکتر مهرانگیز رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر و دکتر زارع مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد، گفت: بانک رفاه کارگران با قدمتی ۶۶ ساله، امروز از سرمایه مطلوب و نسبت کفایت سرمایه استاندارد برخوردار است و به‌زودی با افزایش سرمایه جدید، توان و میدان عمل بانک برای حمایت از تولید، اشتغال و نقش آفرینی در مسیر توسعه پایدار بیش از پیش گسترش خواهد یافت.

وی با اشاره به ساختار فعالیت بانک و ارتباط تنگاتنگ آن با سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه شرکت‌های شستا افزود: بانک رفاه به‌طور کامل با مسائل، چالش‌ها و نیازهای بخش تولید آشناست و راهکارهای عملی برای تحرک‌بخشی و پویایی این بخش را طراحی و اجرا کرده است.

دکتر للـه‌گانی تأکید کرد: بانک رفاه مزین به نام «کارگران» است و همه کسانی که به نحوی با سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط هستند و از خدمات این بانک بهره‌مند می‌شوند، سهامداران واقعی آن به شمار می‌آیند؛ از این‌رو بانک خود را متعهد به ارائه بهترین و شایسته‌ترین خدمات می‌داند.

وی با اشاره به آمادگی بانک برای ارائه خدمات اثربخش به شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی شامل «کارگران» و «کارفرمایان» اظهار داشت: در حوزه کارفرمایان، تمرکز اصلی بانک بر طراحی و اجرای ابزارهای نوین اعتباری برای حمایت از تولید، کارآفرینی، اشتغال و توسعه است؛ ابزارهایی که ویژگی مشترک آن‌ها تأمین مالی غیرتورمی است.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران یکی از این ابزارها را انتشار «اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص» عنوان کرد و گفت: بانک رفاه از طریق این ابزار، ۳۱ همت تأمین مالی پالایشگاه نفت بندرعباس را انجام داده و با توجه به ظرفیت‌های ویژه استان بوشهر، این ابزار می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ استان ایفا کند.

وی افزود: بانک رفاه برای حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان، ابزارهای متنوع دیگری همچون فکتورینگ، سامانه تأمین مالی زنجیره تولید (SCF)، برات الکترونیک، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و سامانه‌های خرید و فروش اعتباری «رفاه‌کار» و «وایب» را نیز ارایه کرده است.

دکتر للـه‌گانی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های ارزی بانک برای حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: منابع ارزی داخلی بانک، خطوط اعتباری ارزی از بانک مرکزی، منابع صندوق توسعه ملی، اوراق مرابحه ارزی با مشارکت صندوق توسعه ملی، اعتبار اسنادی (LC) و همچنین اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص ارزی که به‌زودی عرضه خواهد شد، از جمله ابزارهای ارزی بانک رفاه است.

وی همچنین به بسته‌های حمایتی ویژه کارگران اشاره کرد و افزود: پرداخت تسهیلات به کارگران متناسب با حق بیمه پرداختی در قالب طرح کارگشا، تسهیلات مسکن کارگری، مشارکت در ساخت مسکن کارگری در مجاورت واحدهای تولیدی و ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه در قالب طرح «امید رفاه»، از مهم‌ترین برنامه‌های بانک در حوزه کارگری و مستمری بگیران است.

در ادامه این نشست، دکتر مهرانگیز رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با قدردانی از مدیرعامل بانک رفاه کارگران و هیئت همراه، حضور آنان در استان را نشانه اهتمام جدی بانک برای توسعه متوازن و پایدار استان عنوان کرد و گفت: دستگاه قضا در استان بوشهر عزم راسخی برای حل مشکلات تولید و تولیدکنندگان دارد و حضور و همراهی بانک رفاه کارگران این مسیر را تسهیل کرده است.

وی به اقدامات بانک رفاه در حوزه مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد و افزود: با مشارکت کارکنان این بانک، تاکنون ۲۵ نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد استان آزاد شده‌اند و هفته گذشته نیز با حمایت کارکنان بانک، ۵ نفر دیگر از این زندانیان به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

دکتر زارع مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر نیز در این نشست گفت: حضور مدیرعامل بانک رفاه کارگران و هیئت همراه در استان، حضوری میدانی، هدفمند و مسئله‌محور است و صرفاً جنبه نمادین ندارد. برگزاری این نشست نشان‌دهنده عزم جدی این بانک برای حمایت از تولید و نویدبخش آغاز دوره‌ای جدید از توسعه پایدار و متوازن در استان است.

در پایان این نشست، فعالان اقتصادی حاضر به بیان مسائل، مشکلات و چالش‌های خود پرداختند و مدیرعامل بانک رفاه کارگران ضمن تأکید بر حمایت و همراهی مستمر بانک، راهکارهای عملی و اجرایی لازم را ارائه کرد.

خاتمه بخش این نشست اهدای لوح تقدیر دکتر مهرانگیز به دکتر للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران بود.