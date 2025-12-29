خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بانک ملی ایران رتبه اول پرداخت وام ازدواج را کسب کرد / پرداخت بیش از ۳۲ همت به ۹۶ هزار زوج در ۹ ماه

بانک ملی ایران رتبه اول پرداخت وام ازدواج را کسب کرد / پرداخت بیش از ۳۲ همت به ۹۶ هزار زوج در ۹ ماه
کد خبر : 1734796
لینک کوتاه کپی شد.

بانک ملی ایران طی ۹ ماه سال جاری با پرداخت بیش از ۳۲ همت وام قرض‌الحسنه ازدواج، بالغ بر ۹۶ هزار زوج جوان را راهی زندگی مشترک کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران،این بانک از ابتدای فروردین تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴، مبلغ ۳۲۴ هزار و ۷۶۵ میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه ازدواج  پرداخت کرده که طی آن، ۹۶ هزار و ۶۹۳ نفر از جوانان ایرانی از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.

بر اساس این گزارش، پرداخت وام ازدواج توسط بانک ملی ایران در ۹ ماهه نخست امسال، از نظر تعداد، نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۳۹ درصدی همراه بوده است.

بانک ملی ایران همواره پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج را به‌عنوان یکی از محورهای مهم فعالیت و سیاست‌های خود با هدف ترویج سنت حسنه ازدواج و حمایت از جوانان ایرانی در دستور کار قرار داده و بخش قابل توجهی از تسهیلات خود را به این حوزه اختصاص داده است؛ به‌گونه‌ای که در ۹ ماه ابتدای امسال موفق به کسب رتبه نخست پرداخت وام ازدواج در شبکه بانکی کشور شده است.

گفتنی است بانک ملی ایران به‌منظور تسریع و تسهیل در پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج، همکاری حداکثری با متقاضیان این تسهیلات را همواره مدنظر داشته به‌نحوی که علی‌رغم افزایش مبلغ وام ازدواج در سال جاری، تعداد وام‌های پرداختی با افزایش قابل توجهی همراه بوده  است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی