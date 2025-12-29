اعطای تسهیلات بانکی تا سقف 180 میلیارد ریال در بسته اعتباری پذیرندگان بانک ملت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، تمامی پذیرندگان حقیقی و حقوقی که حساب بانک ملت خود را به پایانه‌های فروش شرکت به پرداخت ملت متصل و رتبه پذیرندگی لازم برای دریافت تسهیلات را کسب کرده اند می توانند بر اساس امتیاز منابعی و تراکنشی خود از انواع تسهیلات بسته اعتباری پذیرندگان این بانک بهره مند شوند.

بر اساس این گزارش، اعطای تسهیلات به تمامی رتبه های اعتباری، تمدید تسهیلات پذیرندگان با چک صیادی (خودضامنی) و افزایش سقف انتقال امتیاز برای دارندگان پایانه فروش از تغییرات صورت گرفته در بسته اعتباری پذیرندگان بانک ملت با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان است.

بر این اساس، در بسته اعتباری پذیرندگان بانک ملت انواع تسهیلات سرمایه در گردش‌‌، سرمایه ثابت و خرد مصرفی با نرخ های 10 تا 23 درصد با دوره بازپرداخت 6 تا 60 ماهه در نظر گرفته شده که سقف مبلغ تسهیلات سرمایه در گردش در این بسته اعتباری برای مشتریان حقیقی 50 میلیارد ریال و برای مشتریان حقوقی 100 میلیارد ریال است.

همچنین در این طرح، امکان دریافت تسهیلات سرمایه ثابت حداکثر تا 20 میلیارد ریال برای مشتریان حقیقی و حداکثر تا 40 میلیارد ریال برای مشتریان حقوقی فراهم شده است.

این گزارش حاکی است، پذیرندگان حقیقی نیز می توانند تا سقف 7 میلیارد ریال از تسهیلات مصارف شخصی استفاده کنند و یا تا سقف جمعی 20 میلیارد ریال برای سایرین(وفق مقررات بانک) درخواست تسهیلات بدهند.

