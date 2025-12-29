خبرگزاری کار ایران
اعطای تسهیلات بانکی تا سقف 180 میلیارد ریال در بسته اعتباری پذیرندگان بانک ملت

کد خبر : 1734730
بانک ملت با هدف تسهیل دسترسی پذیرندگان و کسب و کارها به تسهیلات بانکی، شرایط دریافت تسهیلات در بسته اعتباری پذیرندگان را به روز رسانی کرد که بر اساس آن تا سقف 180 میلیارد ریال به پذیرندگان، تسهیلات پرداخت می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، تمامی پذیرندگان حقیقی و حقوقی که حساب بانک ملت خود را به پایانه‌های فروش شرکت به پرداخت ملت متصل و رتبه پذیرندگی لازم برای دریافت تسهیلات را کسب کرده اند می توانند بر اساس امتیاز منابعی و تراکنشی خود از انواع تسهیلات بسته اعتباری پذیرندگان این بانک بهره مند شوند.

بر اساس این گزارش، اعطای تسهیلات به تمامی رتبه های اعتباری، تمدید تسهیلات پذیرندگان با چک صیادی (خودضامنی) و افزایش سقف انتقال امتیاز برای دارندگان پایانه فروش از تغییرات صورت گرفته در بسته اعتباری پذیرندگان بانک ملت با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان است.

بر این اساس، در بسته اعتباری پذیرندگان بانک ملت انواع تسهیلات سرمایه در گردش‌‌، سرمایه ثابت و خرد مصرفی با نرخ های 10 تا 23 درصد با دوره بازپرداخت 6 تا 60 ماهه در نظر گرفته شده که سقف مبلغ تسهیلات سرمایه در گردش در این بسته اعتباری برای مشتریان حقیقی 50 میلیارد ریال و برای مشتریان حقوقی 100 میلیارد ریال است.

همچنین در این طرح، امکان دریافت تسهیلات سرمایه ثابت حداکثر تا 20 میلیارد ریال برای مشتریان حقیقی و حداکثر تا 40 میلیارد ریال برای مشتریان حقوقی فراهم شده است.

این گزارش حاکی است، پذیرندگان حقیقی نیز می توانند تا سقف 7 میلیارد ریال از تسهیلات مصارف شخصی استفاده کنند و یا تا سقف جمعی 20 میلیارد ریال برای سایرین(وفق مقررات بانک) درخواست تسهیلات بدهند.

 

