بررسی عملکرد "هپکو"؛
"هپکو" در مسیر جهش تولید و توسعه همکاریهای بینالمللی
شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در ادامه روند تحول و پویایی خود، ضمن حفظ جریان تولید در شرایط اقتصادی سخت، با گسترش همکاریهای صنعتی و بینالمللی، گامهای مؤثری در مسیر تثبیت جایگاه خود در صنعت ماشینآلات سنگین کشور برداشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شرکت تولید تجهیزات سنگین، در یک عملکرد قوی، موفق شد تا برای یک ماه منتهی به ۳۰ آذرماه امسال، مبلغ ۴,۵۷۱,۵۵۱ میلیون ریال از محل فروش محصولات خود کسب کند. با نگاهی به عملکرد کلی شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۳۰ آذرماه امسال، مجموع فروش ثبت شده به رقم ۲۵,۰۸۷,۷۲۴ میلیون ریال رسیده است.
توسعه همکاریهای بینالمللی و مسیر نوین رشد
در جریان تقویت همکاریهای صنعتی ایران و بلاروس، دیمیتری کالتسوف، سفیر جمهوری بلاروس در ایران، با حضور در دفتر مرکزی شرکت هپکو، از نزدیک در جریان آخرین توانمندیها، پروژهها و قابلیتهای فنی و مهندسی این شرکت قرار گرفت.
این دیدار با حضور مدیران ارشد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برگزار شد و در آن ضمن مرور مفاد تفاهمنامههای گذشته میان دو کشور، بر تسریع در اجرای پروژههای مشترک صنعتی و معدنی تأکید شد.
سفیر بلاروس در این نشست با ستایش از ظرفیتهای فنی، تولیدی و نیروی انسانی متخصص هپکو، اعلام کرد کشورش آماده است از اجرای پروژههای مشترک و توسعه صادرات تجهیزات ایرانی به بازارهای اوراسیا حمایت کند.
این اتفاق میتواند مسیر تازهای از همکاریهای صنعتی میان ایران و بلاروس گشوده و زمینهساز افزایش سهم صادراتی هپکو در بازارهای منطقهای شود.
حرکت در مسیر خودکفایی و توسعه پایدار
هپکو با تکیه بر توان داخلی و تخصص مهندسان ایرانی، برنامههای متعددی برای نوسازی خطوط تولید، بهینهسازی فرآیند ساخت و بازطراحی برخی محصولات راهسازی و معدنی در دستور کار دارد.
این شرکت با هدف تحقق «تولید ملی و صادراتمحور»، بر افزایش کیفیت محصولات، جذب شرکای صنعتی، و حضور فعالتر در بازارهای خارجی متمرکز شده است.
مدیریت هپکو اعلام کرده است که در ادامه این مسیر، نشستهای تخصصی فنی و اجرایی با طرفهای خارجی در هفتههای آینده برگزار و روند اجرای تفاهمها با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.
عملکرد اخیر هپکو نشان میدهد این شرکت با وجود چالشهای اقتصادی، با برنامهریزی منسجم و نگاه توسعهگرا توانسته جریان تولید را پایدار نگه دارد و افق جدیدی برای رشد و همکاریهای بینالمللی بگشاید.
با تداوم این مسیر، آیندهای روشنتر برای صنعت ماشینآلات سنگین کشور در افق دیده میشود؛ آیندهای که هپکو در آن، بار دیگر میتواند به عنوان نماد قدرت صنعتی ایران بدرخشد.