با هوشیاری نیروی انتظامی صورت گرفت؛

کشف ۲۰ تن چوب جنگلی قاچاق در آستارا

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا از کشف ۲۰ هزار کیلوگرم چوب جنگلی قاچاق از انواع فرآورده‌های جنگلی و توقیف یک دستگاه خودروی باری کامیون در این خصوص خبر داد.

به گزارش ایلنا؛ سرهنگ مرتضی‌احدی، فرمانده انتظامی شهرستان آستارا در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: در ایستگاه ایست بازرسی انتظامی شهرستان آستارا در حین پایش و کنترل عبور و مرور خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی باری کامیون حامل چوب مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروی فوق مقدار ۲۰ تن چوب قاچاق از فرآورده‌های جنگلی که توسط راننده خودرو به صورت غیر مجاز از جنگل‌های شهرستان آستارا برداشت شده بود، کشف شد.
 
فرمانده انتظامی شهرستان آستارا، تصریح کرد: متهم ۳۷ ساله که راننده خودروی حامل چوب‌های قاچاق بود، پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و محصولات قاچاق کشف شده نیز به اداره منابع طبیعی شهرستان آستارا تحویل و خودروی فوق نیز توقیف شد.
 
این مقام انتظامی گفت: کارشناسان ارزش چوب‌های قاچاق کشف شده را هشت میلیارد ریال برآورد کردند.
سرهنگ احدی تاکید کرد: قطع درختان جنگلی، در واقع تاراج منابع ملی بوده و تبعات زیست محیطی فراوان و غیر قابل جبرانی را در پی دارد.

 

