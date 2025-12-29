از اول تا دهم دی ماه؛
در ۶ مسجد شهرستان آستارا مراسم اعتکاف برگزار میشود
مراسم اعتکاف هر ساله در شهرستان فرهنگ و ادب آستارا با حضور اقشار مختلف مردم و با همت ستاد اعتکاف این شهرستان برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در راستای برگزاری هر چه با شکوهتر مراسم اعتکاف رجبیه، ثبت نام شرکت در این مراسم در شهرستان آستارا از اول دی ماه توسط ستاد اعتکاف این شهرستان آغاز شد.
زمان برگزاری این مراسم از ۱۴ دیماه است که ثبتنام برای شرکت در این مراسم در ۶ مسجد این شهرستان یعنی مسجد جامع آستارا و مسجد جامع لوندویل برای آقایان ،مسجد امام حسن (ع) و مسجد فاطمه الزهرا (س) لوندویل برای خانم ها،مسجد عباسیه جهت ثبت نامه دانش آموزان پسر مسجد فاطمه الزهرا (س)ویژه ثبت نام دانش آموزان دختر صورت میگیرد.
گفتنی است؛ مهلت ثبتنام در این مراسم تا دهم همین ماه است.