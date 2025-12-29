خبرگزاری کار ایران
جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان در مراسم معارفه فرمانده جدید سپاه آستارا مطرح کرد:

سپاه ایمان محور است نه سلاح محور

سپاه ایمان محور است نه سلاح محور
صبح امروز در مراسمی فرمانده جدید سپاه آستارا با حضور مسئولین لشگری و کشوری آستارا و استان گیلان معارفه شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از آستارا، در این مراسم، جانشین فرمانده سپاه قدس استان گیلان، با تقدیر از سرهنگ پاسدار بهزاد قنبری، سرهنگ قاسم حسن بیگی را به عنوان فرمانده جدید سپاه ناحیه آستارا معرفی کرد.

همچنین در این مراسم، سرهنگ پاسدار قنبری از همکاری مردم و مسئولان آستارا در راستای حل مشکلات شهر تقدیر و در ادامه گفت: در دوران خدمتم در این شهر همه مسئولان و مردم در حل مشکلات همواره در کنار من و مجموعه سپاه بودند. نمونه قابل توجه این همکاری، دوره کرونا بود که تبلور همکاری و همدلی مسئولان، مردم و سپاه بود تا توانستیم به جنگ آن بحران برویم.

باید جذب حداکثری داشته باشیم 

در ادامه سردار الیاس کوثری، جانشین سپاه قدس استان گیلان، در مراسم تودیع و معارفه فرماندهان سابق و جدید سپاه آستارا گفت: سپاه پاسداران ایمان محور است نه سلاح محور. در جنگ ۸ ساله همه اعتقاد داشتند ایران از نظر نظامی فقط سه روز دوام می‌آورد، چرا که تفاوت تجهیزات دفاعی و نظامی ایران و دشمن از زمین تا آسمان بود اما ۸ سال دوام آوردیم و این مقاومت منجر به پیروزی شد.

وی در ادامه بیان کرد: مخالف نظام ساختن، گاهی با برنامه‌ریزی نیست و ناخودآگاه این اتفاق می‌افتد در نتیجه باید جذب حداکثری داشته باشیم.

