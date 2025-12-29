کشف ۱۲۹ کیلوگرم ماده مخدر گل توسط مأموران گمرک در مرز آستارا

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ارزیابی و کنترل محموله‌های صادراتی خروجی از مرز آستارا، مأموران گمرک در حین کنترل کالای صادراتی سیب، موفق به کشف و ضبط ماده مخدر از نوع گل شدند که هویت راننده کامیون و صاحب کارت بازرگانی کاملاً مشخص است.

بنابراین گزارش، مأموران گمرک آستارا با دقت و هوشیاری، محموله‌های متعددی از انواع مواد مخدر که در جوف کالاهای صادراتی جاساز شده بودند را در فواصل زمانی مختلف کشف و ضبط کردند که محدود به داخل کشور نبوده و در مواقعی با تبادل اطلاعات و همکاری‌ با طرف جمهوری آذربایجان محموله‌های مواد مخدر کشف و ضبط شدند.

بر اساس این گزارش؛ در حالی که طبق توافقات فی‌مابین گمرکات ایران و جمهوری آذربایجان می‌بایست محموله‌های مکشوفه میان دو کشور اطلاع‌رسانی شود،اما تا این لحظه گزارشی از سوی طرف آذربایجانی به گمرک آستارا ارائه نشده است و تنها از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوعی مبنی بر کشف ۱۵۰ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک گزارش شده است.

