کشف ۱۲۹ کیلوگرم ماده مخدر گل توسط مأموران گمرک در مرز آستارا
مأموران گمرک ایران موفق به کشف ۱۲۹ کیلوگرم ماده مخدر گل از داخل یک محموله صادراتی سیب شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ارزیابی و کنترل محمولههای صادراتی خروجی از مرز آستارا، مأموران گمرک در حین کنترل کالای صادراتی سیب، موفق به کشف و ضبط ماده مخدر از نوع گل شدند که هویت راننده کامیون و صاحب کارت بازرگانی کاملاً مشخص است.
بنابراین گزارش، مأموران گمرک آستارا با دقت و هوشیاری، محمولههای متعددی از انواع مواد مخدر که در جوف کالاهای صادراتی جاساز شده بودند را در فواصل زمانی مختلف کشف و ضبط کردند که محدود به داخل کشور نبوده و در مواقعی با تبادل اطلاعات و همکاری با طرف جمهوری آذربایجان محمولههای مواد مخدر کشف و ضبط شدند.
بر اساس این گزارش؛ در حالی که طبق توافقات فیمابین گمرکات ایران و جمهوری آذربایجان میبایست محمولههای مکشوفه میان دو کشور اطلاعرسانی شود،اما تا این لحظه گزارشی از سوی طرف آذربایجانی به گمرک آستارا ارائه نشده است و تنها از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوعی مبنی بر کشف ۱۵۰ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک گزارش شده است.