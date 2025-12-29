تامین مالی سریع و آسان واحدهای تولیدی با سامانه SCF بانک رفاه کارگران
بانک رفاه کارگران از طریق پیادهسازی سامانه تامین مالی زنجیره تولید (SCF) با محوریت ابزارهای برات الکترونیک و اوراق گام، فرآیند تامین منابع مالی واحدهای تولیدی را سرعت بخشید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این سامانه با هدف خلق ارزش و رفاه برای مشتریان بانک از طریق ارائه خدمات تامین مالی نوین و روزآمد، نوآوری در بانکداری دیجیتال و همچنین تقویت روابط پایدار میان تولیدکنندگان و تامینکنندگان راهاندازی شده است.
بر اساس این گزارش، واحدهای تولیدی، هلدینگها و شرکتها میتوانند از طریق مراجعه به این سامانه به نشانی اینترنتی http://scf.rb24.ir نسبت به ثبت درخواست ابزارهای مذکور به صورت غیرحضوری اقدام کنند.
در سامانه SCF بانک رفاه کارگران که کاملا منطبق بر قوانین و مقررات بالادستی فعالیت میکند، انجام تمامی فرآیندهای مرتبط با ابزارهای اوراق گام و برات الکترونیک در بازههای زمانی منعطف امکانپذیر است.