با صدور پیامی؛
مدیرعامل بانک سپه پرتاب موفقیتآمیز ماهوارههای ایرانی را تبریک گفت
دکتر ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه با صدور پیامی پرتاب موفقیتآمیز سه ماهواره کاملاً ایرانی را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه، متن این پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
موفقیت پرافتخار صنعت فضایی مقتدر جمهوری اسلامی ایران در پرتاب همزمان سه ماهواره کاملاً ایرانی «پایا»، «کوثر» و «ظفر ۲» به فضا، جلوهای روشن از توان علمی، اراده ملی و خودباوری دانشمندان و متخصصان کشور است.
پرتاب موفق این ماهوارهها در ۷ دیماه۱۴۰۴ از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه با پرتابگر سایوز، گامی ارزشمند در مسیر توسعه فناوریهای پیشرفته، تقویت زیرساختهای فضایی و ارتقای جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی بهشمار میرود.
این دستاورد مهم، بهویژه ثمره تلاش جوانان نخبه و متخصصان متعهد کشور است که با اتکا به دانش بومی، افقهای تازهای را پیش روی آینده علمی ایران اسلامی گشودهاند و امید و اعتماد به توان داخلی را بیش از پیش تقویت کردهاند.
اینجانب ضمن تبریک این موفقیت غرورآفرین به رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، ملت شریف ایران، جامعه علمی کشور و تمامی دستاندرکاران صنعت فضایی، از تلاشهای ارزشمند آنان صمیمانه قدردانی مینمایم و توفیقات روزافزون ایشان را در مسیر پیشرفت و اعتلای کشور آرزو دارم.
بانک سپه، بهعنوان نخستین بانک ایرانی، حمایت از توسعه علمی، فناوریهای نوین و شرکتهای دانشبنیان را در راستای تقویت اقتصاد دانشمحور از اولویتهای راهبردی خود میداند و همواره در کنار حرکت رو به جلوی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
آیت اله ابراهیمی
مدیرعامل بانک سپه