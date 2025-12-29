به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

موفقیت پرافتخار صنعت فضایی مقتدر جمهوری اسلامی ایران در پرتاب همزمان سه ماهواره کاملاً ایرانی «پایا»، «کوثر» و «ظفر ۲» به فضا، جلوه‌ای روشن از توان علمی، اراده ملی و خودباوری دانشمندان و متخصصان کشور است.

پرتاب موفق این ماهواره‌ها در ۷ دی‌ماه۱۴۰۴ از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه با پرتابگر سایوز، گامی ارزشمند در مسیر توسعه فناوری‌های پیشرفته، تقویت زیرساخت‌های فضایی و ارتقای جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی به‌شمار می‌رود.

این دستاورد مهم، به‌ویژه ثمره تلاش جوانان نخبه و متخصصان متعهد کشور است که با اتکا به دانش بومی، افق‌های تازه‌ای را پیش روی آینده علمی ایران اسلامی گشوده‌اند و امید و اعتماد به توان داخلی را بیش از پیش تقویت کرده‌اند.

اینجانب ضمن تبریک این موفقیت غرورآفرین به رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، ملت شریف ایران، جامعه علمی کشور و تمامی دست‌اندرکاران صنعت فضایی، از تلاش‌های ارزشمند آنان صمیمانه قدردانی می‌نمایم و توفیقات روزافزون ایشان را در مسیر پیشرفت و اعتلای کشور آرزو دارم.

بانک سپه، به‌عنوان نخستین بانک ایرانی، حمایت از توسعه علمی، فناوری‌های نوین و شرکت‌های دانش‌بنیان را در راستای تقویت اقتصاد دانش‌محور از اولویت‌های راهبردی خود می‌داند و همواره در کنار حرکت رو به جلوی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

آیت اله ابراهیمی

مدیرعامل بانک سپه

