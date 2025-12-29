مدیرعامل گروه فولاد مبارکه مطرح کرد؛
فولاد مبارکه؛ حرکت آگاهانه در مسیر تعالی، پایداری و آیندهسازی صنعتی
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با تأکید بر ضرورت تفکر سیستمی، سرمایه انسانی و رویکرد فولاد سبز، راهبردهای افق ۱۴۱۴ این مجموعه را تشریح و مسیر حرکت فولاد مبارکه را مبتنی بر رشد پایدار، شفافیت و تحول هوشمند ترسیم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، روز یکشنبه ۷ دیماه ۱۴۰۴ در جلسه اختتامیه ارزیابی بیستوسومین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی ۱۴۰۴، ضمن قدردانی از زحمات تیمهای ارزیابی تعالی سازمانی، عملکرد این مجموعه را حاصل یک تفکر سیستمی و علمی دانست و اظهار کرد: هر آنچه امروز بهعنوان موفقیت در فولاد مبارکه دیده میشود، نتیجه پایهگذاری صحیح، حفظ دستاوردهای ارزشمند گذشته و احترام به پیشکسوتان این صنعت است.
وی با تأکید بر اینکه در فولاد مبارکه «سیستم» و «افراد» دو رکن مستقل اما مکمل هستند، افزود: حرکت در مسیر پیشرفت و تعالی، بدون توجه همزمان به این دو مؤلفه ممکن نیست و احترام مضاعف به هر دو، شرط تداوم موفقیتهای سازمانی است.
مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به نگاه این مجموعه به موضوع تعالی تصریح کرد: تعالی سازمانی برای فولاد مبارکه صرفاً یک شاخص یا فرآیند ارزیابی نیست، بلکه نقش یک دیدهبان و رصدگر را ایفا میکند تا مسیر حرکت سازمان همواره با جهتگیری متعالی و آیندهمحور منطبق باشد.
زرندی با بیان اینکه فولاد مبارکه سالی دشوار را پشت سر گذاشته است، خاطرنشان کرد: محدودیتهای انرژی و شرایط خاص منطقهای موجب بروز چالشهایی در تولید شد، اما با تلاش همکاران، بخش عمدهای از عقبماندگیها در سهماهه سوم سال جبران و عملکرد این مجموعه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود یافته است. به گفته وی، پیشبینی میشود تا پایان سال نیز روند مثبت تولید و درآمد تداوم داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت حرکت بر مبنای نگاه مترقی، از تصویب استراتژیهای جدید افق ۱۴۱۴ در هیئتمدیره فولاد مبارکه خبر داد و گفت: شش جهتگیری اصلی برای آینده فولاد مبارکه تعیین شده است که هدف آن، قرار گرفتن این مجموعه در جمع ۲۰ شرکت بزرگ فولادی جهان از نظر ارزش بازار است.
مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به هدفگذاری ارزش بازار ۱۵ میلیارد دلاری برای این مجموعه اظهار داشت: اگرچه نوسانات نرخ ارز ممکن است بر سرعت رشد اثرگذار باشد، اما این هدف با اتکا به مطالعات دقیق، شناخت رقبای بینالمللی و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی با جدیت دنبال میشود.
زرندی ادامه داد: بر همین اساس، راهبرد ۸۰-۲۰ در فولاد مبارکه تعریف شده است؛ بهگونهای که ۸۰ درصد تمرکز بر هسته اصلی کسبوکار یعنی فولاد و ۲۰ درصد بر توسعه کسبوکارهای جدید و نیمهکسبوکارها قرار دارد.
وی افزود: سرمایهگذاری در حوزه انرژی از جمله محورهای مهم این راهبرد است که از سال ۱۴۰۵ با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه همچنین از برنامهریزی برای توسعه محصولات با ارزش افزوده بالا، تکمیل زنجیره تولید، توسعه خطوط ورق سرد و پروژههای مرتبط با شرکت ورقخودرو در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و تأکید کرد: رویکرد فولاد سبز و پایداری محیطزیستی، بهصورت جدی در تمامی سطوح برنامهریزی گروه فولاد مبارکه لحاظ شده است.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به اقدامات انجامشده این مجموعه در حوزه تحول دیجیتال گفت: مطالعات جامع انجام و شناسنامه دیجیتال فولاد مبارکه تدوین شده است؛ همچنین اقدامات بهبود، با تمرکز بر مدیریت انرژی آغاز شده است. هدف نهایی، تحقق کارخانه هوشمند و بهرهگیری از هوش مصنوعی و ابزارهای هوشمند در فرآیندهای تولید و مدیریت است؛ مسیری که زیرساختهای آن فراهم شده و در سال آینده آثار آن بهطور ملموس نمایان خواهد شد.
زرندی در پایان، موفقیتهای فولاد مبارکه را حاصل همافزایی و تعهد سرمایه انسانی این مجموعه دانست و از مدیران، رؤسا، سرپرستان و تمامی کارکنان قدردانی کرد. وی همچنین از تیمهای ارزیابی که بهمدت یک هفته در این فرآیند حضور داشتند، صمیمانه تشکر و قدردانی بهعمل آورد.