چگونه گوشی a51 را به تلویزیون وصل کنیم
گوشی سامسونگ گلکسی A51 را میتوان به سه روش اصلی به تلویزیون متصل کرد. گزینه اول Smart View برای نمایش بیسیم و سریع صفحه گوشی (مناسب عکس و وبگردی)، گزینه دوم Chromecast برای پخش پایدار و باکیفیت محتوای آنلاین مانند یوتیوب و فیلیمو، و مبدل DisplayLink برای اتصال سیمی به تلویزیونهای غیرهوشمند بدون نیاز به اینترنت. انتخاب روش مناسب به نوع تلویزیون، کیفیت مدنظر و دسترسی به وایفای بستگی دارد.
|
روش اتصال
|
تجهیزات مورد نیاز
|
کیفیت تصویر و پایداری
|
میزان تأخیر (Lag)
|
نیاز به اینترنت / Wi-Fi
|
مناسب برای...
|
Smart View
|
تلویزیون هوشمند
|
1080p - متوسط
|
زیاد (نامناسب برای بازی)
|
اتصال به مودم مشترک الزامی است
|
نمایش عکس، وبگردی و تماشای فایلهای گالری
|
Chromecast
|
دانگل کرومکست + اپلیکیشن Google Home
|
4K / 1080p - بسیار بالا و پایدار
|
کم (در حالت Cast کردن محتوا)
|
اینترنت پرسرعت و Wi-Fi الزامی است
|
تماشای یوتیوب، فیلیمو، نماوا و نتفلیکس
|
مبدل DisplayLink
|
آداپتور مخصوص DisplayLink + کابل HDMI
|
1080p - خوب و بدون قطعی
|
بسیار کم
|
بدون نیاز به اینترنت و مودم
|
تلویزیونهای قدیمی (غیر هوشمند) و محیطهای بدون Wi-Fi
اتصال گوشی A51 به تلویزیون با استفاده از قابلیت Smart View
قابلیت Smart View یکی از بهترین و سادهترین روشهایی است که میتوان با استفاده از آن صفحه گوشی را به تلویزیون انتقال دهید. اگر گوشی شما A51 است قابلیت اسمارتویو اولین گزینهای است که باید انتخاب کنید؛ چون فقط با چند با لمس ساده و بدون نیاز به کابل یا وسیله خاصی، محتوای گوشی را روی صفحه نمایش بزرگ تلویزیون انتقال میدهد. با استفاده از این قابلیت میتوانید انواع مختف از محتواها اعم از فیلم، سریال، عکس و حتی برنامهها را بر روی تلویزیون انتقال دهید.
مراحل اتصال گوشی به تلویزیون از طریق Smart View
- تلویزیون را روشن کنید.
- در گوشی خود، انگشت را از بالای صفحه به سمت پایین بکشید.
- روی گزینه Smart View کلیک کنید.
- چند ثانیه منتظر باشید تا اسم تلویزیون ظاهر شود.
- تلویزیون را انتخاب کنید.
- در صورت ظاهر شدن پیام بر روی تلویزیون گزینه Allow / Accept را بزنید.
اتصال گوشی A51 به تلویزیون با Chromecast
استفاده از کرومکست یکی از حرفهایترین و پایدارترین روشها برای انتقال محتوای گوشی هوشمند بر روی تلویزیون است؛ مخصوصا اگر بیشتر به دیدن یوتیوب، فیلم و سریال و برنامههای استریم علاقه دارید. Google Chromecast یک دانگل کوچک از کمپانی گوگل است که به آسانی از طریق HDMI به تلویزیون متصل میشود. بر خلاف اسمارتویو که به صورت آینهای عمل میکند و کل صفحه نمایش را بر روی تلویزیون منتقل میکند، Chromecast به صورت کاملا هوشمند فقط محتوا را بر روی تلویزیون نمایش میدهد. مطابق نظر سایت بانه آی تی:
نمایشگرهای هوشمندی که مجهز به پشتیبانی از Chromecast هستند میتوانند در سریعترین زمان ارتباط بین تلویزیون و گوشی را شکل دهند. به این صورت که ابتدا باید اپلیکیشن Google Home را دانلود و نصب کنید؛ حالا با اتصال دانگل کروم کست به پورت HDMI تلویزیون و انتخاب گزینه Cast Screen Audio در برنامه Google Home و تأیید آن و همچنین انتخاب دستگاه مورد نظر یا همان مدل گوشی خود در تلویزیون بپردازید.
انتخاب روش اتصال گوشی A51 به تلویزیون تا حد زیادی به نوع تلویزیون بستگی دارد؛ بهخصوص برای کاربرانی که در کنار گوشی سامسونگ، قصد خرید تلویزیون شیائومی را دارند. تلویزیونهای هوشمند شیائومی با پشتیبانی داخلی از Chromecast و اتصال پایدار وایفای، این امکان را فراهم میکنند که بدون نیاز به کابل، محتوای آنلاین، ویدیوها و حتی استریم مستقیم از گوشی بهراحتی روی صفحه بزرگ تلویزیون پخش شود؛ موضوعی که تجربه تماشای روزمره را سادهتر و لذتبخشتر میکند.
مراحل اتصال گوشی به تلویزیون از طریق Chromecast
- Chromecast را با استفاده از پورت HDMI به تلویزیون متصل کنید.
- در گوشی خود اپلیکیشن Google Home را از گوگل پلی دانلود کنید.
- برنامه را باز کنید و وارد حساب کاربردی گوگل خود شوید.
- Chromecast را شناسایی و به Wi-Fi متصل کنید.
- وارد برنامههایی مانند YouTube، Netflix، نماوا یا فیلیمو شوید.
- روی آیکون Cast بزنید.
- نام Chromecast را بزنید.
- پس از آن محتوا بلافاصله بر روی تلویزیون پخش میشود.
اتصال سامسونگ گلکسی A51 به تلویزیون معمولی با کابل
همانطور که در ابتدا گفتیم تلویزیون A51 از پورت HDMI پشتیبانی نمیکند، اما میتوان به روش دیگری با استفاده از کابل آن را به تلویزیونها معمولی متصل کرد. برای استفاده از این روش کافیست که:
- مبدل USB-C به HDMI با پشتیبانی DisplayLink بخرید
- اپلیکیشن DisplayLink Presenter را روی گوشی نصب کنید
- مبدل را به گوشی و تلویزیون متصل کنید
- اجرای برنامه و تایید کردن دسترسی
نتیجه گیری
اتصال سامسونگ گلکسی A51 به تلویزیون کار چندان سخت و پیچیدهای نیست، بلکه فقط کافیست که روش مناسبی را با توجه به نیاز خود انتخاب کنید. برای بیشتر کاربران Smart View سادهترین و کابردیترین روش است، اما دو گزینه دیگر نیز میتوانند در مواقع خاصی عملکرد بهتری داشته باشند و نیاز شما را به کل برطرف کنند. شما میتوانید با انتخاب درست نهایت لذت را از تماشای محتواهای خود بر روی تلویزیون تجربه کنید.