جوابیه تادیکو به یک گزارش تحلیلی + توضیحات خبرگزاری ایلنا
به گزارش ایلنا؛ روابط عمومی هلدینگ سرمایهگذاری کشت و دام و صنایع لبنی تأمین (تادیکو) در پاسخ به گزارش این خبرگزاری با عنوان "تادیکو در تله نقدینگی؛ درآمد بدون سود عملیاتی، مشکلات ساختاری" جوابیهای به خبرگزاری ارسال کرد که متن کامل آن در زیر آمده است؛
"در پی انتشار گزارشی از سوی خبرگزاری ایلنا با عنوان "تادیکو در تله نقدینگی درآمد بدون سود عملیاتی، مشکلات ساختاری و هشدار برای سرمایه گذاران" روابط عمومی هلدینگ سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تأمین (تادیکو) به منظور تنویر افکار عمومی فعالان اقتصادی و علاقهمندان بازار سرمایه توضیحات و اصلاحات زیر را مبتنی بر اطلاعات دقیق مستند و رسمی ارائه میکند.
۱.اطلاق نادرست شرکت بورسی به هلدینگ تادیکو
در گزارش خبرگزاری ایلنا هلدینگ تادیکو به عنوان شرکتی با نماد معاملاتی فعال در بازار سرمایه معرفی شده و تحلیل صورت گرفته بر این پایه بنا شده است.
به صراحت اعلام میشود: هلدینگ تادیکو در حال حاضر در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران معامله نمی شود اما مقدمات پذیرش هلدینگ در سازمان بورس انجام شده و این شرکت در شرف ورود به بازار سرمایه است. بنابراین هرگونه تحلیل درباره "سود سهام صفر"، "ریسک برای سهامداران بورسی" یا "هشدار" به سرمایهگذاران بازار سرمایه در خصوص نمادی که هنوز عرضه نشده فاقد مبنای حقوقی و تحلیلی صحیح و اوج بی دقتی در تهیه گزارش خبری است.بدیهی است تا پیش از عرضه رسمی سهام مفاهیمی چون تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه اساسا موضوعیت ندارد.
۲.برداشت ناقص و جهتدار از دادههای مالی
بر خلاف ادعاهای مطرح شده در گزارش ایلنا عملکرد واقعی هلدینگ تادیکو نشاندهنده روندی رو به رشد و مبتنی بر سودآوری عملیاتی است. بر اساس دادههای رسمی و قابل اتکا، سود عملیاتی هلدینگ در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته است.
سود خالص نیز در همین دوره افزایش ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است. تولید شیر در شرکتهای تابعه هلدینگ ۱۳ درصد افزایش یافته و تادیکو را به دومین تولیدکننده بزرگ شیر کشور تبدیل کرده است. این ارقام به روشنی ادعای درآمد بدون سود عملیاتی یا ضعف ساختاری در سودآوری را رد میکند.
۳.ماهیت هلدینگ تادیکو سرمایهگذاری حفظ دارایی و ثروت آفرینی
در گزارش منتشر شده عدم شناسایی درآمد در برخی مقاطع زمانی از محل واگذاری سهام یا سود سهام، به عنوان ضعف مدیریت پرتفوی تلقی شده است؛ در حالی که استراتژی تادیکو مبتنی بر حفظ داراییهای ارزشمند، ارزشآفرینی بلندمدت و حمایت از زنجیره تولید ملی است. بخش عمده رشد سودآوری هلدینگ از محل اخذ شود از شرکتهای پرتفوی بورسی و غیربورسی خوشنام و به فروش شتابزده داراییها محقق شده است.
عدم واگذاری سهام در مقاطع خاص تصمیمی مدیریتی و آگاهانه در راستای افزایش ارزش دارایی ها بوده و نشانه ضعف نقدینگی تلقی نمی شود.
۴.چشمانداز توسعهای و برنامهریزی جهت ورود به بازار سرمایه
هلدینگ تادیکو به عنوان مجموعهای دانشمحور با رصد مستمر بازار سرمایه و اجرای پروژههای مولد در مسیر افزایش بهرهوری مولدسازی داراییها و خلق ارزش پایدار حرکت میکند. ورود این هلدینگ به بازار سرمایه با پشتوانه داراییهای ارزشمند عملکرد سودآور و جایگاه راهبردی در صنعت کشاورزی و دامپروری کشور به حول و قوه الهی به زودی محقق خواهد شد.
در پایان روابط عمومی هلدینگ تادیکو ضمن تأکید بر ضرورت دقت بیطرفی و رعایت عدالت حرفهای در تحلیلهای رسانهای از خبرگزاری ایلنا انتظار دارد در صورت استفاده از دادههای مالی و تحلیلی، جایگاه حقوقی شرکتها، مرحله حضور در بازار سرمایه و ماهیت فعالیت آنها را به درستی مدنظر قرار داده و تحلیلهای خود را بر پایه اطلاعات صحیح قرار داده و نسبت به اصلاح موارد نادرست اقدام کند.
شایان ذکر است؛ در برخی از مطالب منتشر شده در شبکههای اجتماعی منتسب به خبرگزاری ایلنا بدون رعایت اصول حرفهای و بدون هرگونه راستیآزمایی بصری از نشانی استفاده شده که هیچگونه تعلقی به هلدینگ تادیکو نداشته و بیانگر عدم دقت حتی در کپی و بازنشر نشان تجاری این هلدینگ است.
روابط عمومی هلدینگ کشت و دام و صنایع لبنی تأمین (تادیکو)"
توضیح تحریریه ایلنا به جوابیه هلدینگ سرمایهگذاری کشت و دام و صنایع لبنی تأمین (تادیکو)؛ نقد شرکت ها، وظیفه رسانه است
در پی انتشار گزارش تحلیلی خبرگزاری ایلنا درباره عملکرد مالی هلدینگ سرمایهگذاری کشت و دام و صنایع لبنی تأمین (تادیکو)، روابط عمومی این هلدینگ جوابیهای منتشر کرده است که از منظر تحریریه ایلنا، نیازمند شفافسازی و توضیح تکمیلی برای تنویر افکار عمومی و مخاطبان تخصصی بازار سرمایه است.
تحلیل صورتهای مالی، مستقل از بورسی یا غیربورسی بودن شرکت است
در بخش مهمی از جوابیه، ادعا شده که از آنجا که هلدینگ تادیکو «در حال حاضر در بورس یا فرابورس معامله نمیشود»، هرگونه تحلیل مالی یا هشدار رسانهای درباره آن «فاقد مبنای حقوقی و تحلیلی» است.
تحریریه ایلنا تأکید میکند این برداشت، از نظر حرفهای و حقوقی نادرست است. صورتهای مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ و گزارش عملکرد یکماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴ که مبنای گزارش ایلنا بودهاند همگی اسناد رسمی، حسابرسیشده و منتشرشده در سامانه کدال هستند و طبق قوانین بازار سرمایه، اطلاعات عمومی و قابل تحلیل برای رسانهها، پژوهشگران و سرمایهگذاران بالقوه محسوب میشوند.
بدیهی است که تحلیل صورتهای مالی، نه تنها منوط به معامله سهام در بورس نیست، بلکه اتفاقا در مرحله پیش از ورود به بازار سرمایه اهمیت دوچندان دارد.
هشدار رسانهای به سرمایهگذاران، وظیفه حرفهای است
برخلاف آنچه در جوابیه القاء شده، طرح موضوع "ریسک برای سرمایهگذاران" یا بررسی ضعفها و ابهامات مالی یک شرکت؛ نه تخلف رسانهای و نه اقدامی فاقد مبنای تحلیلی است. اتفاقاً فلسفه وجودی رسانه، کمک به تصمیمگیری آگاهانه سرمایهگذاران و پیشگیری از قضاوتهای سطحی مبتنی بر تبلیغات یا ارقام خام است.
سرمایهگذارانی که ممکن است در آینده نزدیک با عرضه سهام تادیکو مواجه شوند، حق دارند پیشاپیش از کیفیت سود، پایداری جریان نقد و ریسکهای ساختاری شرکت مطلع شوند.
رشد درصدی سود، جایگزین تحلیل کیفیت سود نیست
در جوابیه به رشد ۲۰۰ درصدی سود عملیاتی و افزایش صد درصدی سود خالص اشاره شده است؛ اما آنچه مغفول مانده، تحلیل کیفیت و منشأ این سودآوری است.
لازم به یادآوری است که گزارش ایلنا بر پایه صورتهای مالی منتشرشده نشان میدهد که بخشی از سود شناساییشده، ناشی از درآمدهای غیرعملیاتی و سود سهام دریافتی بوده است؛ اما در مقابل، چالش جریان نقد عملیاتی و فاصله سود حسابداری با نقدینگی واقعی همچنان پابرجاست.
از منظر تحلیلهای مالی، رشد عددی سود بدون بررسی تداومپذیری آن، میتواند برای مخاطب گمراهکننده باشد و دقیقاً به همین دلیل، گزارش ایلنا بر نقاط ضعف ساختاری تمرکز داشته است.
عدم واگذاری دارایی، الزاماً نشانه عملکرد مطلوب نیست
در بخش دیگری از جوابیه، عدم واگذاری داراییها به عنوان استراتژی آگاهانه و ارزشآفرین معرفی شده است.
یادآور میشود که در هلدینگهای سرمایهگذاری؛ معیار اصلی ارزیابی، بازدهی پرتفوی، کارایی سرمایه و توان خلق جریان نقد پایدار است و نگهداشت دارایی، تنها زمانی مزیت محسوب میشود که بازدهی آن بیش از هزینه فرصت، تورم و ریسک عملیاتی باشد.
گزارش منتشرشده دقیقاً بر همین مبنا، عملکرد مالی تادیکو را مورد نقد قرار داده و این نقد، به هیچ وجه نفی داراییها یا ظرفیتهای بالقوه شرکت نیست.
رسانه موظف به تحلیل است، نه بازنشر روایت روابط عمومی
همچنین تأکید میشود گزارش ایلنا مبتنی بر دادههای رسمی منتشر شده توسط خود شرکت در کدال بوده است؛ رسانه اقتصادی وظیفه دارد تحلیل کند، سؤال بپرسد و نقاط ضعف را برجسته کند، نه اینکه صرفاً بازتابدهنده روایت روابط عمومی بنگاهها باشد. تحریریه ایلنا علاوه بر استقبال از پاسخگویی شرکتها، معتقد است پاسخ به نقد، با شفافسازی دقیق مالی و ارائه جزئیات قابل راستیآزمایی محقق میشود، نه اینکه با طرح مباحث حاشیهای؛ اصل تحلیل را نفی کند.
در نهایت اینکه هلدینگ تادیکو به عنوان شرکتی در آستانه ورود به بازار سرمایه، بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت، نقدپذیری و پاسخگویی دقیق به ابهامات مالی است. انتشار گزارشهای تحلیلی، نه مانع توسعه شرکتها، بلکه پیششرط اعتماد پایدار سرمایهگذاران است؛ اعتمادی که با گفتگوی حرفهای و پذیرش نقد و نه با انکار آن تقویت میشود.
لازم به یادآوری است که در حالی که مسئولان تادیکو در تماس با خبرگزاری مدعی شدهاند که گزارش ایلنا اطلاعات نادرست دارد که این اطلاعات در گزارش خبرگزاری ایلنا بر اساس صورتهای مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ و گزارش عملکرد یکماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴ منتشر شدهاند.
نکته جالبتر اینکه مسئولان تادیکو مدعی شدهاند که خبرگزاری باید! از صورتهای مالی تلفیقی استفاده میکرد؛ اما خود تادیکو در جوابیه گزارش نامی از صورتهای مالی تلفیقی به میان نیاورده و فقط مدعی شده است که "بر اساس دادههای رسمی و قابل اتکاء، سود عملیاتی هلدینگ در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته است و سود خالص نیز در همین دوره افزایش ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است!" و در جوابیه هیچ اشارهای به استفاده از صورتهای مالی تلفیقی نکردهاند! و نکته جالبتر اینکه این صورتهای مالی تلفیقی در سامانه کدال قابل برداشت نیست!
چرا سود عملیاتی شرکت مادر همچنان مهم است؟
لاز به ذکر است؛ در تحلیل حرفهای هلدینگها، هر دو صورت مالی مهم هستند؛ هم صورتهای مالی جداگانه (مادر) و هم صورتهای مالی تلفیقی (گروه)؛ اما کارکردشان متفاوت است.
صورتهای مالی تلفیقی؛ عملکرد کل گروه (شرکت مادر + شرکتهای فرعی) را نشان میدهند و سود نهایی قابل انتساب به سهامداران گروه را مشخص میکنند و این صورتها برای ارزیابی اندازه گروه، مقایسه با سایر هلدینگها و گزارشدهی کلان مهم هستند.
اما چرا سود عملیاتی شرکت مادر همچنان مهم است؟ این ادعای تادیکو که سود عملیاتی برای هلدینگ مهم نیست؛ از نظر تحلیلی بسیار غلط و نادرست است؛ چون شرکت مادر محل تصمیمگیری و تأمین مالی است. در هلدینگها؛ بدهیها؛ هزینههای مالی و هزینههای اداری و ستادی عمدتاً در شرکت مادر ثبت میشود. اگر شرکت مادر سود عملیاتی نداشته باشد؛ یا جریان نقد منفی داشته باشد؛ حتی با سود تلفیقی بالا، ریسک نقدینگی و پایداری سود وجود دارد. همچنین سود تلفیقی میتواند بدون نقدینگی واقعی باشد.
در صورتهای تلفیقی؛ سود شرکتهای فرعی حتماً به معنای ورود نقد به هلدینگ نیست؛ بلکه ممکن است تقسیم سود انجام نشود یا با تأخیر انجام شود. بنابراین سود تلفیقی مساوی با توان پرداخت بدهیها، هزینهها و تعهدات هلدینگ نیست.
همچنین استانداردهای حسابداری هم این تفکیک را تأیید میکنند. طبق استانداردهای حسابداری ایران و IFRS؛ ارائه صورتهای جداگانه و تلفیقی هر دو الزامی است. تحلیلگر حرفهای موظف است هر دو را ببیند و هیچ استانداردی نمیگوید که صورتهای جداگانه برای هلدینگ بیاهمیت است.
گزارش خبرگزاری ایلنا به صورتهای مالی حسابرسیشده مادر (منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴) و گزارش عملکرد یکماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴ استناد کرده است. این گزارش سود عملیاتی، کیفیت سود و فاصله سود حسابداری با جریان نقد را بررسی کرده است؛ بنابراین این دقیقاً تحلیل ریسک هلدینگ است و نه انکار سود تلفیقی.
اما ادعای شرکت که گزارش ایلنا نادرست است، از نظر حرفهای قابل دفاع نیست؛ چراکه گزارش از دادههای رسمی کدال استفاده کرده و تحلیل و نه ادعای خلاف واقع ارائه داده است.