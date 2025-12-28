خبرگزاری کار ایران
تا ۱۵دی‌ماه سال جاری؛

نظرسنجی صیانت از مشتریان بانکی ادامه دارد

نظرسنجی صیانت از مشتریان بانکی ادامه دارد
نظرسنجی بانک مرکزی ج.ا.ا به منظور رتبه‌بندی بانک‌ها در شاخص‌های صیانت از مشتریان، تا 15 دی ماه ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از بانک مرکزی ج.ا.ا، این نظرسنجی با هدف دریافت ارزیابی مشتریان از جنبه‌هایی همچون رفتار و تعامل کارکنان، سرعت و کیفیت خدمات، شفافیت اطلاعات بانکی، سهولت استفاده از خدمات الکترونیکی و نحوه رسیدگی به شکایات طراحی شده است و نتایج آن، یکی از مبانی اصلی انتخاب بانک ها و مؤسسات اعتباری برتر از منظر صیانت از مشتریان خواهد بود. 

بر اساس این گزارش، هم‌زمان با برگزاری«نخستین رویداد تنظیم‌گری و نظارت؛ همایش صیانت از مشتریان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» در تاریخ ۲۲ دی‌ماه سال جاری، نظرسنجی صیانت از مشتریان از تاریخ ۱۹ آذر آغاز شده و تا 15 دی‌ماه ادامه خواهد داشت. 

این نظرسنجی بدون دریافت اطلاعات هویتی انجام می‌شود و پاسخ‌ها صرفاً به صورت تجمیعی و آماری مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. یافته‌های این طرح در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با بهبود کیفیت خدمات، ارتقای مشتری‌مداری و تقویت سازوکارهای صیانت از مشتریان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند از طریق لینک زیر در نظرسنجی شرکت کنند:

نظرسنجی صیانت از مشتریان

 

 

