نظرسنجی صیانت از مشتریان بانکی ادامه دارد

بر اساس این گزارش، هم‌زمان با برگزاری«نخستین رویداد تنظیم‌گری و نظارت؛ همایش صیانت از مشتریان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» در تاریخ ۲۲ دی‌ماه سال جاری، نظرسنجی صیانت از مشتریان از تاریخ ۱۹ آذر آغاز شده و تا 15 دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

این نظرسنجی بدون دریافت اطلاعات هویتی انجام می‌شود و پاسخ‌ها صرفاً به صورت تجمیعی و آماری مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. یافته‌های این طرح در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با بهبود کیفیت خدمات، ارتقای مشتری‌مداری و تقویت سازوکارهای صیانت از مشتریان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند از طریق لینک زیر در نظرسنجی شرکت کنند:

نظرسنجی صیانت از مشتریان