مدیر فنی "تراسسنتر" در گفتگو با ایلنا:
"تراسسنتر" ترکیبی از تجارت، تفریح و برندهاست/ پروژه با پشتوانه مالی قوی و تمرکز بر نسل جوان ساخته میشود
مدیر فنی و مهندسی مجتمع تراسسنتر، جزئیات فنی پروژه ۱۰۰ هزار مترمربعی تراسسنتر در سعادتآباد را تشریح کرد.
شادمهر شیخ، مدیر فنی و مهندسی مجتمع تراسسنتر، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در حاشیه هفتمین نمایشگاه بینالمللی ایران ریتیلشو، جزئیات فنی پروژه ۱۰۰ هزار مترمربعی تراسسنتر در سعادتآباد، جامعه هدف این مجموعه، متراژهای تجاری و تفریحی و همچنین ساختار مالکیت و پشتوانه مالی پروژه را تشریح کرد.
شیخ اضافه کرد: خوشحالم که در این نمایشگاه و در جمع مخاطبان خبرگزاری کار ایران ایلنا، فرصت توضیح درباره این پروژه را دارم.
جامعه هدف؛ تمرکز بر نسل جوان
مدیر فنی و مهندسی تراسسنتر با اشاره به جامعه هدف این پروژه توضیح داد: تراسسنتر یک مجموعه ۱۰۰ هزار مترمربعی در منطقه سعادتآباد است که جامعه هدف آن نسل جوان و بهاصطلاح «زِد جنریشن» در نظر گرفته شده و تلاش شده تمام نیازهای این گروه سنی در قالب فضاهای مختلف در این مجموعه جانمایی شود.
شیخ افزود: طراحی مجموعه بهگونهای انجام شده که هم کاربریهای تجاری و هم فضاهای تفریحی، پاسخگوی این جامعه هدف باشد.
متراژها و ترکیب فضاهای تجاری و تفریحی
وی در تشریح مشخصات فنی پروژه گفت: پروژه تراسسنتر با زیربنای ۱۰۰ هزار مترمربع در منطقه سعادتآباد و بلوار فرحزادی قرار دارد که از این میزان، حدود ۲۵ هزار مترمربع به فضای مفید تجاری اختصاص یافته است.
مدیر فنی و مهندسی تراسسنتر متذکر شد: علاوه بر فضاهای تجاری، بخشهای تفریحی متعددی از جمله سینما، شهربازی و فضاهای تفریحی ویژه بزرگسالان نیز در این مجموعه پیشبینی شده و در کنار آن، ۲۵ هزار مترمربع فضای مفید برای فعالیت کاسبان محلی و برندها در نظر گرفته شده است.
ساختار مالکیت و پشتوانه مالی پروژه
شیخ در ادامه درباره ساخت و مالکیت پروژه توضیح داد: پروژه تراسسنتر یک پروژه کاملاً شخصی است که مالکین آن گروه ساختمانی تراست و اعضای هیأت مدیره این گروه هستند.
وی افزود: سازنده پروژه آقای رحیم قربانی هستند که از طریق شرکت ابنیهسازان مقاوم و با پشتوانه هلدینگ قربانی، اجرای این پروژه را بهصورت شخصی و اختصاصی برعهده دارند.
مدیر فنی و مهندسی تراسسنتر خاطرنشان کرد: کل مجموعه توسط هلدینگ قربانی ساخته میشود و پشتوانه مالی بسیار قوی پشت این پروژه قرار دارد. امیدواریم بتوانیم در قبال مسئولیتی که بر عهده ماست، سربلند باشیم و پروژه را به بهترین شکل ممکن به سرانجام برسانیم.