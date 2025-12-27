تکنوگاز؛ برند لوازم خانگی با ریشه ایتالیایی در نمایشگاه مشهد
نمایشگاه لوازم خانگی مشهد از ۳ تا ۶ دیماه ۱۴۰۴ برگزار شد و برند لوازم خانگی تکنوگاز نیز در این رویداد حضور داشت. این نمایشگاه هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در نمایشگاه بینالمللی مشهد برگزار شد و غرفه تکنوگاز در سالن مفاخر قرار داشت.
تکنوگاز برندی با اصالت ایتالیایی است که فعالیت خود را از سال ۱۹۵۲ میلادی آغاز کرده و حدود ۱۰ سال است که در بازار ایران حضور دارد. این برند در حوزه پختوپز و آشپزی حرفهای فعالیت میکند و محصولات آن در دسته لوازم خانگی با سطح کیفی بالا قرار میگیرند.
استمرار حضور در بازار
تکنوگاز، هویت خود را بر پایه تجربه، تداوم و تخصص در پختوپز شکل داده است. سابقه فعالیت چند دههای این برند، باعث شده محصولات آن با نیازهای آشپزی خانگی و حرفهای سازگار شود و همین موضوع در معرفی برند بهعنوان یک نام قدیمی و باسابقه مطرح میشود.
محبوبیت میان مصرفکنندگان ایرانی
حضور مداوم تکنوگاز در بازار ایران طی سالهای گذشته، باعث شده این برند برای بسیاری از مصرفکنندگان ایرانی نامی آشنا باشد. عرضه محصولات در حوزه پختوپز و توجه به دیزاین و کاربری، از جمله عواملی عنوان میشود که به شناخته شدن این برند در میان خانوادههای ایرانی کمک کرده است.
در بازار لوازم خانگی، سابقه و تجربه برند یکی از معیارهای اعتماد مصرفکننده محسوب میشود؛ موضوعی که در مورد تکنوگاز نیز به آن اشاره میشود.
رونمایی از دو محصول جدید
در جریان برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی مشهد، برند تکنوگاز از دو محصول جدید در دسته اجاقگاز فری استند رونمایی کرده است. این محصولات برای نخستینبار در این نمایشگاه معرفی شدهاند و دارای ویژگیهای مشترکی هستند که آنها را برای استفاده مداوم، پختوپز حرفهای و آشپزی خانگی مناسب میکند.
دیزاین و کیفیت در کنار اصالت برند
در معرفی تکنوگاز، علاوه بر سابقه و محبوبیت، به دیزاین محصولات نیز اشاره میشود. سبک دیزاین این برند متأثر از رویکرد ایتالیایی است و تلاش شده در کنار حفظ هویت قدیمی، محصولات متناسب با نیازهای امروز آشپزخانهها عرضه شوند.
نظر بازدیدکنندگان و مسئولان درباره برند تکنوگاز
در حاشیه نمایشگاه لوازم خانگی مشهد، بازدیدکنندگان و برخی مسئولان حاضر در این رویداد، برند تکنوگاز را بهعنوان برندی با اصالت و هویت ایتالیایی معرفی کردهاند. به گفته آنها، دیزاین محصولات و تمرکز این برند بر پختوپز حرفهای، از نکاتی بوده که توجه مخاطبان را جلب کرده است.
در میان این نظرات، سابقه حضور تکنوگاز در بازار ایران و اهمیت خدمات پس از فروش نیز بهعنوان عواملی مطرح شده که در انتخاب و اعتماد مصرفکنندگان نقش دارد.
آدرس صفحه رسمی برند تکنوگاز: https://tecnogas.ir/