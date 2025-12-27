خبرگزاری کار ایران
در جریان دیدار مدیران عامل بانک تجارت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید شد:

آمادگی بانک تجارت برای حمایت بیشتر از صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
در جریان دیدار مدیران عامل بانک تجارت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، دکتر هادی اخلاقی فیض آثار بر آمادگی این بانک برای توسعه همکاری‌های دوجانبه با فعالان صنعت نفت؛ گاز و پتروشیمی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌ عمومی بانک تجارت، دکتراخلاقی در این دیدار با تبریک روز هشتم دی ماه، که به نام روز صنعت پتروشیمی در تقویم کشورمان به ثبت رسیده است، همکاری بانک تجارت با فعالان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را افتخاری برای این بانک دانست و با اشاره به محصولات و خدمات نوین این بانک برای خدمت‌رسانی به مشتریان بزرگ گفت: بانک تجارت همواره در کنار بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور بوده و مصمم است با ارائه راهکارهای مالی متنوع زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری را برای مشتریان خود فراهم آورد.

وی افزود: بانک تجارت طی سه سال گذشته رویکرد خود را از واسطه‌گری وجوه به سمت تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF) تغییر داده و با استفاده از انواع ابزارهای تامین مالی تعهدی و ارائه محصولات جدید شامل کالانو، تامین‌نو، کسب‌نو، کشت‌نو و صنف‌نو به‌منظور رفع نیازهای مشتریان خود، در حال جایگزینی مدل‌های نوین تأمین مالی با الگوهای سنتی است.

دکترحسن عباس زاده معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در این دیدار با تقدیر از همکاری‌ها و خدمات بانک تجارت در حمایت از صنعت پتروشیمی ضمن برشمردن خدمات نوین این بانک در تامین مالی طرح‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی بر استفاده از ظرفیت این بانک در انتشار اوراق مرابحه ارزی تاکید کرد.

