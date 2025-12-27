حمایت ۲۸.۰۰۰ میلیارد ریالی بانک رفاه کارگران از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در سال جاری
همسو با سیاستهای کلان دولت و با هدف ایفای نقش اثربخش در حوزه مسئولیتهای اجتماعی، تسهیلات بانک رفاه کارگران در بخش انرژیهای تجدیدپذیر از افزایش قابل توجهی در سال ۱۴۰۴برخوردار بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بانک در این سال به منظور حمایت از توسعه انرژیهای پاک حدود ۲۸.۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ریالی به شرکتهای فعال در این حوزه پرداخت کرده است.
این تسهیلات عموما در قالب انتشار اوراق گواهی سپرده خاص اجرایی شده است و در حال حاضر پروندههای اعتباری دیگری در این حوزه در دست بررسی، تکمیل و پرداخت تسهیلات هستند.
همچنین در راستای حمایت از شرکتهای واردکننده تجهیزات تکنولوژیک کلیدی و به منظور انتقال دانش فنی، استانداردها و روشهای عملیاتی به داخل کشور، بالغ بر ۱.۵۰۰.۰۰۰ دلار تسهیلات ارزی (از منابع صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک رفاه کارگران) در این بخش به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.