اسامی برندگان چهل و پنجمین جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک سپه اعلام شد

کد خبر : 1733558
اسامی برندگان جوایز چهل و پنجمین جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک سپه بر روی وب سایت این بانک قرار گرفت.

به‌ گزارش‌ ایلنا به نقل از پایگاه‌ اطلاع‌ رسانی‌ بانک‌ سپه،‌ اسامی برندگان ۲۱۰۰ جایزه نقدی دو میلیارد و پانصد میلیون ریالی، ۲۱۰۰ جایزه نقدی یک میلیارد ریالی،۲۱۰۰ جایزه نقدی پانصد میلیون ریالی،۲۱۰۰ جایزه نقدی دویست و پنجاه میلیون ریالی،۲۱۰۰ جایزه نقدی یکصد میلیون ریالی و ۶۶۶ هزار جایزه نقدی دومیلیون و پانصدهزار ریالی چهل و پنجمین جشنواره حساب‌های‌ قرض‌الحسنه‌ ‌پس‌انداز بانک ‌سپه پس از انجام مراسم قرعه‌کشی (در آبان‌ماه سال جاری) از طریق وب سایت این بانک به نشانی www.banksepah.ir  اعلام شد. 

شایان ذکر است، در چهل و پنجمین دوره جشنواره حساب‌های قرض الحسنه پس انداز بانک سپه در مجموع ۶۷۶ هزار و ۵۰۰ جایزه نقدی در این دوره از جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پس انداز بانک سپه به شرکت‌کنندگان خوش شانس تعلق گرفت.

مشتریان گرامی می توانند اسامی برندگان قرعه کشی را از اینجا مشاهده کنند.

انتهای پیام/
