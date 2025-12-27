خبرگزاری کار ایران
فن‌آوران؛ پیشران در تولید و صادرات پتروشیمی/ ثبت تولید ۱.۲ میلیون تنی و صادرات ۱۸۱ میلیون دلاری
مدیرعامل شرکت پتروشیمی فن‌آوران با تأکید بر نقش کلیدی این مجتمع در پایداری زنجیره تولید پتروشیمی کشور، از ثبت بیش از یک میلیون و ۲۱۰ هزار تن تولید، صادرات ۱۸۱ میلیون دلاری به ۱۹ کشور جهان، حفظ تأمین خوراک مجتمع‌های همجوار، توسعه بازارهای بین‌المللی و کسب بالاترین سطح تندیس‌های ملی در حوزه تعالی سازمانی، نوآوری و مسئولیت‌های اجتماعی خبر داد.

حسین رفیق‌دوست، مدیرعامل شرکت پتروشیمی فن‌آوران در جلسه فرصت‌ها و دستاوردهای پتروشیمی فناوران اظهار کرد: شرکت پتروشیمی فن‌آوران یکی از مجتمع‌های بسیار استراتژیک در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر به‌شمار می‌رود و نقش مهمی در تأمین خوراک برای مجتمع‌هایی نظیر بندر‌امام، تندگویان، کارون، شیمی‌باف، نخل اسماری و پتروشیمی رازی ایفاء می‌کند.

وی افزود: در شرایطی که به‌دلیل محدودیت‌های گازی، خوراک بسیاری از مجتمع‌های متانولی قطع شد، گاز پتروشیمی فن‌آوران قطع نشد؛ چرا که این شرکت در قالب یک رینگ تأمین خوراک، به چندین مجتمع دیگر نیز سرویس می‌دهد و در صورت توقف تولید فناوران، حدود شش مجتمع دیگر با چالش جدی مواجه می‌شدند.

ثبت تولید بیش از یک میلیون تن با وجود محدودیت‌های گازی

رفیق‌دوست ادامه داد: با وجود تمام اعتراض‌ها و محدودیت‌های گازی در شش‌ماهه دوم سال، پتروشیمی فن‌آوران موفق شد در مجموع یک میلیون و ۲۱۰ هزار تن تولید ثبت کند.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی فن‌آوران اظهار کرد: در حوزه صادرات نیز عملکرد قابل‌توجهی داشتیم و توانستیم بیش از ۱۸۱ میلیون دلار صادرات انجام دهیم. محصولات این شرکت به ۱۸ تا ۱۹ کشور جهان صادر شده و بازارهایی همچون اروپای شرقی، چین، کشورهای CIS و ترکیه را پوشش داده است.

وی تصریح کرد: حتی از طریق کانال سوئز نیز ارسال محموله به ترکیه و سایر مقاصد انجام شد که این موضوع نشان‌دهنده توسعه موفق بازارهای صادراتی و تقویت فعالیت‌های مارکتینگ شرکت است.

کسب استانداردهای جدید و تندیس مدیریت انرژی

رفیق‌دوست اظهار کرد: در حوزه نوآوری و فناوری، پتروشیمی فن‌آوران در سال گذشته علاوه بر تمدید استانداردهای بین‌المللی موجود، موفق به اخذ سه استاندارد جدید در زمینه مدیریت دانش، نوآوری و مدیریت انرژی شد.

وی ادامه داد: همچنین در نهمین دوره ارزیابی مدیریت انرژی، تندیس این حوزه را دریافت کردیم و به‌عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو شناخته شدیم.

دریافت تندیس بلورین EFQM

مدیرعامل شرکت پتروشیمی فن‌آوران گفت: در حوزه تعالی سازمانی و مدل EFQM که توسط وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار می‌شود، فن‌آوران در سال گذشته موفق به دریافت بالاترین سطح تندیس، یعنی «تندیس بلورین» شد و در جمع شرکت‌های منتخب این ارزیابی قرار گرفت.

وی عنوان کرد: در زمینه برندسازی و مسئولیت‌های اجتماعی نیز از شرکت‌های پیشرو بودیم. احداث و تکمیل یک هنرستان دخترانه ۹ کلاسه و تحویل آن، از اقدامات شاخص پتروشیمی فن‌آوران در این حوزه است.

وی افزود: همچنین احداث یک مدرسه جدید برای سال جاری در دستور کار قرار گرفته که ان‌شاءالله طی یک تا دو سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

در پایان، مرتضی لطفی، رئیس هیئت‌مدیره تأمین اجتماعی، ضمن قدردانی از عملکرد این مجموعه، تأکید کرد: زمین پتروشیمی فن‌آوران «طلاست» و نباید این سرمایه ارزشمند را از دست داد فارغ از این‌که چه پروژه‌ای در دستور کار قرار دارد.

