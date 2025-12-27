مزایده سراسری املاک و اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران برگزار می شود

مهلت دریافت اسناد مزایده نیز از ساعت 10 صبح مورخ 2 دی ماه تا ساعت 19 عصر مورخ 15 دی ماه تعیین شده است.

مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده از ساعت 10 صبح مورخ 2 دی ماه جاری تا ساعت 19 عصر مورخ 25 همین ماه می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکت های الکترونیکی نیز ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 28 دی ماه است.

امکان شرکت در مزایده بدون دریافت / دانلود اسناد مزایده میسر نیست از این رو متقاضیان شرکت در مزایده باید جهت شرکت در مزایده تا قبل از اتمام تاریخ مهلت دریافت اسناد مزایده (ساعت 19 عصر مورخ 15/10/1404) نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) اقدام کنند.

متقاضیان خرید برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 60994040 تماس بگیرند یا عدد 10 را به سر خط 10004885 پیامک کنند.

متقاضیان گرامی همچنین می توانند به سایت بانک ملی ایران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزایده،بخش مزایده ها، بخش فهرست مزایده های بانک ملی ایران، بخش مزایده سراسری ( اموال منقول و غیرمنقول دی ماه 1404) اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران و یا به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) www.setadiran.ir، بخش مزایده، بخش مزایده دستگاه اجرایی،بخش منقول/ غیر منقول، بخش جستجوی پیشرفته،بخش شماره مزایده ( مزایده شماره 2004091218000010 اموال غیرمنقول و مزایده شماره 1004091218000010 اموال منقول ) مراجعه کنند.

امکان مراجعه حضوری به همه ادارات امور و شعب بانک ملی ایران نیز برای متقاضیان گرامی فراهم شده است.

