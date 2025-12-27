خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتشار بیست‌ودومین شماره «رادیوچاد»؛ روایت تازه‌ای از دستاوردهای چادرملو در صنعت، انرژی و ورزش

انتشار بیست‌ودومین شماره «رادیوچاد»؛ روایت تازه‌ای از دستاوردهای چادرملو در صنعت، انرژی و ورزش
کد خبر : 1733548
لینک کوتاه کپی شد.

بیست‌ودومین شماره «رادیوچاد» با مرور تازه‌ترین رویدادها و دستاوردهای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو منتشر شد؛ از عرضه موفق شمش بلوم در بورس کالا و تقاضای قابل‌توجه بازار فولاد تا بومی‌سازی فناوری‌های نوین انرژی خورشیدی و درخشش تیم‌های ورزشی چادرملو.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، بیست‌ودومین شماره «رادیوچاد» به‌عنوان رسانه صوتی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو منتشر شد و تازه‌ترین تحولات، دستاوردها و موفقیت‌های این شرکت را در حوزه‌های صنعتی، اقتصادی، انرژی و ورزشی مرور می‌کند.

در این شماره، عرضه ۲۰ هزار تن شمش بلوم و صدرنشینی چادرملو در معاملات بورس کالا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین ثبت تقاضای ۱٫۸۶ برابری شمش بلوم، نشان‌دهنده جایگاه تثبیت‌شده چادرملو در بازار فولاد کشور و اعتماد فعالان این حوزه به محصولات این شرکت است.

در بخش انرژی، بومی‌سازی فناوری «سولارواش» به‌عنوان گامی مؤثر در کاهش هزینه‌های نگهداشت و افزایش عمر مفید نیروگاه‌های خورشیدی معرفی شده؛ اقدامی که نقش مهمی در توسعه پایدار و بهره‌وری انرژی‌های تجدیدپذیر ایفا می‌کند.

همچنین «رادیوچاد» به موفقیت‌های ورزشی این مجموعه نیز پرداخته است؛ از درخشش تیم فوتبال چادرملو اردکان در لیگ برتر تا صعود مقتدرانه تیم والیبال در جدول رقابت‌ها که نشان‌دهنده توجه این شرکت به مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه ورزش حرفه‌ای است.

«رادیوچاد» هر هفته با هدف اطلاع‌رسانی شفاف و روایت دستاوردهای یکی از پیشروترین شرکت‌های معدنی و صنعتی ایران منتشر می‌شود و شنوندگان را در جریان تازه‌ترین اخبار و تحولات چادرملو قرار می‌دهد.

حجم ویدیو: ۱۰.۱۷M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۵۵ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا