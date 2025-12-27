به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، بیست‌ودومین شماره «رادیوچاد» به‌عنوان رسانه صوتی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو منتشر شد و تازه‌ترین تحولات، دستاوردها و موفقیت‌های این شرکت را در حوزه‌های صنعتی، اقتصادی، انرژی و ورزشی مرور می‌کند.

در این شماره، عرضه ۲۰ هزار تن شمش بلوم و صدرنشینی چادرملو در معاملات بورس کالا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین ثبت تقاضای ۱٫۸۶ برابری شمش بلوم، نشان‌دهنده جایگاه تثبیت‌شده چادرملو در بازار فولاد کشور و اعتماد فعالان این حوزه به محصولات این شرکت است.

در بخش انرژی، بومی‌سازی فناوری «سولارواش» به‌عنوان گامی مؤثر در کاهش هزینه‌های نگهداشت و افزایش عمر مفید نیروگاه‌های خورشیدی معرفی شده؛ اقدامی که نقش مهمی در توسعه پایدار و بهره‌وری انرژی‌های تجدیدپذیر ایفا می‌کند.

همچنین «رادیوچاد» به موفقیت‌های ورزشی این مجموعه نیز پرداخته است؛ از درخشش تیم فوتبال چادرملو اردکان در لیگ برتر تا صعود مقتدرانه تیم والیبال در جدول رقابت‌ها که نشان‌دهنده توجه این شرکت به مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه ورزش حرفه‌ای است.

«رادیوچاد» هر هفته با هدف اطلاع‌رسانی شفاف و روایت دستاوردهای یکی از پیشروترین شرکت‌های معدنی و صنعتی ایران منتشر می‌شود و شنوندگان را در جریان تازه‌ترین اخبار و تحولات چادرملو قرار می‌دهد.

