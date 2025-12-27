ایمنی روانی؛ بستر اعتماد و تعالی سازمانی
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در دنیای پرتلاطم امروز، سازمانها تنها با سرمایه انسانی توانمند و سالم میتوانند مسیر پایداری و تعالی را بپیمایند. یکی از ارکان مهم در حفظ و ارتقای این سرمایه، توجه به ایمنی روانی و سلامت ذهنی کارکنان است؛ مفهومی که نه تنها با احساس امنیت فردی، بلکه با اعتماد، همدلی و رشد جمعی پیوندی عمیق دارد.
به همین منظور و با تاکید معاون محترم سرمایه انسانی مجموعهای از مطالب آموزشی و فرهنگی در حوزه ایمنی روانی و سلامت روانیاجتماعی در محیط کار که توسط مددکاری اجتماعی بهصورت سلسلهوار تدوین و منتشر میشود تا گامی در جهت ارتقای فرهنگ سازمانی، تقویت همدلی و ایجاد بستر اعتماد متقابل در محیط کار باشد.
هدف این مجموعه، ترویج درک عمیقتری از رفتارهای انسانی در سازمان و فراهمسازی زمینهای برای رشد فردی و سازمانی است.
ایمنی روانی یکی از مؤلفههای بنیادین در شکلگیری سازمانهای یادگیرنده و متعالی است. این مفهوم به احساس امنیت ذهنی و عاطفی کارکنان اشاره دارد؛ احساسی که فرد بتواند آزادانه ایدههای خود را بیان کند، نگرانیهایش را مطرح سازد و حتی اشتباهاتش را بازگو نماید، بدون آنکه نگران قضاوت یا سرزنش باشد.
در محیطهایی که ایمنی روانی نهادینه شده است، اعتماد متقابل بهعنوان ارزش محوری جریان دارد.
اعتماد، زیربنای تعاملات انسانی است و زمینه را برای همکاری مؤثر، مشارکت صادقانه و تبادل آزادانهی افکار فراهم میسازد. چنین فرهنگی، روحیهی کار گروهی را تقویت کرده و فضای سازمان را از رقابتهای ناسالم به سوی رشد جمعی و یادگیری مستمر هدایت میکند.
جرأتمندی در بیان دیدگاهها از نتایج اصلی ایمنی روانی است. زمانی که کارکنان احساس کنند شنیده میشوند، تمایل بیشتری به مشارکت در تصمیمگیریها دارند و نوآوری و خلاقیت در تیمها افزایش مییابد. در مقابل، نبود امنیت روانی موجب سکوت سازمانی، کاهش انگیزه و افت کیفیت تصمیمها میشود.
ایمنی روانی همچنین ارتباط مستقیمی با کیفیت زندگی کاری دارد. وقتی کارکنان در فضایی امن و محترمانه فعالیت میکنند، احساس ارزشمندی و تعلق در آنان افزایش مییابد. در چنین محیطی، ارزشگذاری انسانی نه یک شعار، بلکه یک رفتار روزمره سازمانی است که در گفتار، تصمیمگیری و نحوهی ارتباطات تجلی مییابد.
سازمانهایی که ایمنی روانی را بهعنوان بخشی از فرهنگ خود توسعه میدهند، در عمل گام مهمی بهسوی تعالی سازمانی برمیدارند. این رویکرد به کاهش تعارضات کاری، افزایش اعتماد، و پایداری عملکرد منجر میشود. در نهایت، ایمنی روانی نه تنها به سلامت روان کارکنان کمک میکند، بلکه زمینهساز شکوفایی فردی و سازمانی در بلندمدت است.
