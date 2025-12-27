سرپرست معاونت تکنولوژی شرکت فولاد هرمزگان مطرح کرد:
حرکت فولاد هرمزگان به سمت تعالی، ضرورتی برای بقاء در شرایط سخت اقتصادی
سرپرست معاونت تکنولوژی شرکت فولاد هرمزگان گفت: حرکت به سمت تعالی سازمانی برای فولاد هرمزگان نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی در شرایط سخت اقتصادی امروز است؛ مسیری که با هدف حفظ پایداری کسبوکار، افزایش بهرهوری و استفاده از فرصت ارزیابیهای ملی برای یادگیری، بهبود مستمر و تقویت جایگاه شرکت در صنعت فولاد دنبال میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، احسان رسولی در جلسه اختتامیه ارزیابی تعالی در گفتوگو با خبرنگار روابط عمومی بیان کرد: در پایان پنج روز فشرده ارزیابی تعالی سازمانی، لازم میدانم از تلاش و همراهی همه همکارانم قدردانی کنم. امیدواریم مجموعه فولاد هرمزگان شایستگی لازم برای دریافت تندیس سیمین تعالی سازمانی را احراز کند و این افتخار در کارنامه شرکت ثبت شود تا به جمع شرکتهای دارنده این تندیس بپیوندیم.
وی افزود: در شرایطی که صنعت فولاد با فشارهای اقتصادی قابل توجهی مواجه است و حاشیه سود شرکتهای فولادی بهشدت کاهش یافته، حرکت به سمت تعالی سازمانی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای بقا و پایداری کسبوکار محسوب میشود. در چنین فضایی، ارتقای نظامهای مدیریتی و بهبود مستمر فرآیندها نقش تعیینکنندهای در استمرار فعالیتهای تولیدی و اقتصادی ایفا میکند.
تعالی سازمانی؛ ابزاری برای یادگیری و اصلاح مسیر
سرپرست معاونت تکنولوژی شرکت فولاد هرمزگان با اشاره به مزایای حضور در جایزه ملی تعالی سازمانی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مزایای حضور در جایزه ملی تعالی سازمانی، امکان سنجش واقعبینانه وضعیت سازمان و بهرهگیری از فرآیند یادگیری است. این ارزیابیها فرصتی فراهم میکند تا از دیدگاهها و نظرات تخصصی ارزیابان استفاده کرده و آنها را بهعنوان نقشه راهی برای مسیر آینده تعالی سازمان بهکار بگیریم. هدف اصلی از این فرآیند، شناسایی دقیق نقاط قابل بهبود و اجرای عمیقتر آنها در بخشهای مختلف سازمان است تا در نهایت به سمت یک سازمان متعالی و پایدار حرکت کنیم.
نقش مدیریت جدید در بهبود بهرهوری و کاهش هزینهها
رسولی در خصوص رویکرد جدید فولاد هرمزگان تصریح کرد: با حضور مدیرعامل جدید، اقدامات مؤثری در راستای ارتقای بهرهوری و کنترل هزینهها در مجموعه فولاد هرمزگان آغاز شده است. بهرهگیری از ابزارهای هوش تجاری، توسعه داشبوردهای مدیریتی و ایجاد اتاق کنترل بهمنظور پایش مستمر شاخصهای عملکردی، از جمله اقداماتی است که میتواند به تصمیمگیری دقیقتر و مدیریت هوشمندانهتر سازمان کمک کند.
وی در پایان گفت: امید است با تداوم این مسیر، فولاد هرمزگان به جایگاهی متناسب با ظرفیتها و شایستگیهای خود دست یابد و در زمره شرکتهای سرآمد صنعت فولاد کشور قرار گیرد.