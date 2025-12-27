شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری مفتخر به دریافت نشان حامی مدرسهسازی ایران شد
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و نقشآفرینی مؤثر در توسعه زیرساختهای آموزشی کشور، در راستای تأکیدات و رویکرد رئیس جمهور در خصوص اهمیت و جایگاه خطیر مدرسه سازی و توسعه فضاهای آموزشی، و به منظور مشارکت مؤثر در پویش «به ساز مدرسه بساز مدرسه»، موفق به دریافت نشان افتخار و حمایل حامی مدرسهسازی ایران شد.
به گزارش ایلنا به نقل از واحد ارتباطات شرکت ورقخودرو؛ این گردهمایی ملی با حضور حمیدرضا خانمحمدی معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، حمیدرضا شاهحسینی رئیس جامعه خیرین مدرسهساز کشور، اسماعیل بحریزاده مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت آموزش و پرورش، سید جمال موسوی عضو هیئترئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نبیالله محمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و جمعی از پیشگامان عرصه مدرسهسازی کشور، در مرکز همایشهای بینالمللی ایران برگزار شد.
در این رویداد از تلاشها و مشارکت اثربخش بنگاههای اقتصادی در مسیر تحقق عدالت آموزشی، تقویت زیرساختهای آموزشی و همراهی با نهضت ملی مدرسهسازی تقدیر بهعمل آمد و نشان افتخار و حمایل حامی مدرسهسازی ایران به مدیران برگزیده این حوزه، از جمله حمید شجاعی مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، اهدا شد.
حمید شجاعی مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ضمن اعلام این خبر افزود:شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در سالهای اخیر، با رویکردی برنامهمحور و هدفمند، حضور فعالی در پروژههای مدرسهسازی و اجرای برنامههای مسئولیت اجتماعی داشته و سهم قابل توجهی در ارتقای عدالت آموزشی و توسعه متوازن مناطق کمبرخوردار استان ایفا کرده است.
شجاعی خاطرنشان کرد: شرکت ورقخودرو هماکنون سه باب مدرسه را در شهر سفیددشت و روستای کلبیبک از توابع شهرستان بروجن و روستای سرقلعه از توابع شهرستان لردگان در دست احداث دارد که مدرسه شهر سفیددشت تاکنون به پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد دست یافته است.
شرکت ورق خودرو تأکید کرد: شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با نگاه توسعهمحور و در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود، حمایت از آموزش، سرمایهگذاری در آینده نسلهای آتی و مشارکت فعال در نهضت مدرسهسازی کشور را از اولویتهای راهبردی فعالیتهای اجتماعی خود دانسته و این مسیر را با جدیت ادامه میدهد.
گفتنی است؛ این گردهمایی با هدف ترویج فرهنگ مدرسهسازی، توسعه همکاری و همافزایی میان صنایع، بنگاههای اقتصادی، بانکها و نهادهای مسئول در حوزه آموزش و نیز تقویت رویکرد توسعه پایدار آموزشی کشور برگزار شد و بستر مناسبی برای گسترش مشارکتهای اجتماعی فراهم آورد.