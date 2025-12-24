خبرگزاری کار ایران
در بازدید علی جباری از مرکز علمی‌کاربردی بیمه ایران مطرح شد؛

زنگ خطر کمبود نیروی انسانی متخصص در صنعت بیمه کشور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران با تأکید بر اینکه فقر نیروی انسانی متخصص یکی از چالش‌های جدی صنعت بیمه کشور است، گفت: اگرچه صنعت بیمه نقش مهمی در ثبات، امنیت و توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند؛ اما استمرار و تعمیق این نقش بدون اتکا به دانش، آموزش هدفمند و سرمایه انسانی توانمند امکان‌پذیر نخواهد بود.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، علی جباری در جریان بازدید از مرکز علمی‌ کاربردی بیمه ایران با اشاره به ضرورت تحول آموزشی در صنعت بیمه اظهار داشت: آموزش تخصصی و تربیت نیروی انسانی حرفه‌ای، پیش‌نیاز توسعه پایدار صنعت بیمه است و دانشگاه‌ها به‌ویژه مراکز علمی‌ کاربردی تخصصی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پاسخ به این نیاز راهبردی دارند.

وی با اشاره به جایگاه این مرکز آموزشی افزود: مرکز علمی‌ کاربردی بیمه ایران یک واحد آموزشی تخصصی است که می‌تواند به‌عنوان بازوی علمی و مهارتی صنعت بیمه به بیمه ایران و صنعت بیمه کشور خدمات مؤثری ارائه کند و در مسیر توسعه دانش بیمه‌گری و ارتقای کیفیت سرمایه انسانی نقش‌آفرین باشد.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران ضمن ابراز رضایت از عملکرد این مرکز تصریح کرد: خوشبختانه این دانشگاه در حوزه آموزش بیمه‌گری عملکرد قابل قبولی داشته و توانسته دانش تخصصی بیمه را به طیف گسترده‌ای از کارکنان شاغل در صنعت بیمه، نهادهای ناظر و حتی فعالان خارج از این صنعت منتقل کند که این موضوع یک ظرفیت ارزشمند برای آینده صنعت بیمه محسوب می‌شود.

جباری با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های آموزشی گفت: تأمین و در نظر گرفتن فضای مناسب‌ برای ساختمان دانشگاه می‌تواند به ارتقای جایگاه این مرکز کمک کرده و زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های علمی، آموزشی و کاربردی آن شود؛ لذا انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی دقیق، این مرکز بتواند فراتر از وضعیت فعلی حرکت کرده و در حوزه توسعه دانش بیمه، نوآوری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، نقش فعال‌تری ایفا کند.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی سرمایه انسانی خاطرنشان کرد: اگرچه نقش صنعت بیمه در اقتصاد کشور بسیار مهم است اما نقش سرمایه انسانی متخصص، باانگیزه و برخوردار از دانش روز، به‌مراتب مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تر است. امروز یکی از مشکلات اساسی صنعت بیمه، کمبود نیروی انسانی متخصص است و پاسخ به این چالش، بدون سرمایه‌گذاری جدی در آموزش‌های تخصصی امکان‌پذیر نخواهد بود.

مدیرعامل بیمه ایران افزود: اگر این دانشگاه بتواند حتی گامی محدود اما هدفمند در تربیت نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای بردارد، آثار آن در توسعه صنعت بیمه مشهود خواهد بود. دانش‌پذیرانی که از داخل و خارج صنعت بیمه وارد این مرکز می‌شوند، باید آموزش‌های اصولی، کاربردی و مبتنی بر نیازهای واقعی صنعت را دریافت کنند تا بتوانند در صنعت بیمه و سایر سازمان‌ها نقش مؤثر ایفا کنند.

جباری با اشاره به نقش فارغ‌التحصیلان در سایر بخش‌های اقتصادی تصریح کرد: دانش‌آموختگان این دانشگاه در سازمان‌هایی که با مدیریت ریسک و نیاز به پوشش‌های بیمه‌ای مواجه هستند، می‌توانند با تصمیم‌گیری‌های صحیح و حرفه‌ای به افزایش اطمینان، امنیت و کارآمدی سازمان‌ها  به عنوان محصول اصلی بیمه کمک کنند.

گفتنی است در این بازدید مدیرعامل هلدینگ توسعه کسب و کار سبا و رئیس مرکز علمی و کاربردی بیمه ایران  به همراه جمعی از اساتید و دانشجویان این مرکز دیدگاه‌ها، پیشنهادها و مسائل مرتبط با آموزش تخصصی بیمه، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، نیازهای آموزشی روز و چالش‌های پیش‌روی دانشجویان را مطرح کردند و بر ضرورت حمایت بیشتر از توسعه آموزش‌های مهارت‌محور و کاربردی در صنعت بیمه تأکید داشتند.

