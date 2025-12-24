به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، گردهمایی تقدیر از پیشگامان حوزه مدرسه‌سازی و تقویت زیرساخت‌های آموزشی کشور، روز دوشنبه یکم دی‌ماه ۱۴۰۴، با حضور حمیدرضا خان‌محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، حمیدرضا شاه‌حسینی رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، اسماعیل بحری‌زاده مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت آموزش و پرورش، سید جمال موسوی عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران و نبی‌الله محمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و پیشگامان عرصه مدرسه‌سازی کشور، در مرکز همایش‌های بین‌المللی ایران برگزار شد.

در این همایش، «نشان حامی مدرسه‌سازی» به علیرضا رحیم، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان به دلیل حمایت از آموزش و پرورش با ساخت مدرسه و مشارکت در برنامه‌های آموزشی و تهیه کتب درسی دانش‌آموزان اهدا شد. به موجب این نشان، فولاد هرمزگان مکلف شد از تمامی ظرفیت‌های خود برای در راستای ترویج فرهنگ مدرسه‌سازی و ساخت مراسم استفاده کند.

در این گردهمایی که با هدف ترویج فرهنگ مدرسه‌سازی و توسعه همکاری میان بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و نهاد‌های مسئول در حوزه آموزش و پرورش برگزار شد، بستری برای هم‌افزایی و گسترش مشارکت‌ها در مسیر توسعه پایدار آموزشی کشور فراهم آمد.

پویش ملی «بساز مدرسه» به ابتکار و طراحی جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در مجموعه وزارت آموزش و پرورش، ایجاد شده و با هدف تسهیل مشارکت خیرین و عموم مردم در ساخت و تجهیز مدارس، بستری یکپارچه برای همکاری مردم و نهاد‌های مختلف فراهم کرده است.

گفتنی است که شرکت فولاد هرمزگان یکی از بنگاه‌های اقتصادی پیشرو در عمل به مسئولیت‌های اجتماعی در زمینه توجه به آموزش و پرورش بوده و با تجهیز هنرستان جوار فولاد هرمزگان به دستگاه‌های پیشرفته و نیز احداث مدرسه 12 کلاسه در محله پیامبر اعظم (ص) شهر بندرعباس، گام بلندی را در جهت ارتقای سرانه آموزشی استان هرمزگان و تربیت نیروهای نخبه برای آینده صنایع استان هرمزگان برداشت.