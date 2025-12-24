خبرگزاری کار ایران
در گردهمایی تقدیر از مجموعه‌های اقتصادی پیشگام در امر مدرسه‌سازی اتفاق افتاد؛

دریافت نشان حامی مدرسه‌سازی در سال 1404 توسط فولاد هرمزگان

دریافت نشان حامی مدرسه‌سازی در سال 1404 توسط فولاد هرمزگان
گردهمایی تقدیر از مجموعه‌های اقتصادی پیشگام در امر مدرسه‌سازی و تقویت زیرساخت‌های آموزشی کشور در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی ایران برگزار شد و فولاد هرمزگان نشان حامی مدرسه سازی را دریافت کرد و به عنوان حامی مدرسه‌سازی در سال 1404 معرفی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، گردهمایی تقدیر از پیشگامان حوزه مدرسه‌سازی و تقویت زیرساخت‌های آموزشی کشور، روز دوشنبه یکم دی‌ماه ۱۴۰۴، با حضور حمیدرضا خان‌محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، حمیدرضا شاه‌حسینی رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، اسماعیل بحری‌زاده مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت آموزش و پرورش، سید جمال موسوی عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران و نبی‌الله محمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و پیشگامان عرصه مدرسه‌سازی کشور، در مرکز همایش‌های بین‌المللی ایران برگزار شد.

در این همایش، «نشان حامی مدرسه‌سازی» به علیرضا رحیم، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان به دلیل حمایت از آموزش و پرورش با ساخت مدرسه و مشارکت در برنامه‌های آموزشی و تهیه کتب درسی دانش‌آموزان اهدا شد. به موجب این نشان، فولاد هرمزگان مکلف شد از تمامی ظرفیت‌های خود برای در راستای ترویج فرهنگ مدرسه‌سازی و ساخت مراسم استفاده کند.

در این گردهمایی که با هدف ترویج فرهنگ مدرسه‌سازی و توسعه همکاری میان بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و نهاد‌های مسئول در حوزه آموزش و پرورش برگزار شد، بستری برای هم‌افزایی و گسترش مشارکت‌ها در مسیر توسعه پایدار آموزشی کشور فراهم آمد.

پویش ملی «بساز مدرسه» به ابتکار و طراحی جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در مجموعه وزارت آموزش و پرورش، ایجاد شده و با هدف تسهیل مشارکت خیرین و عموم مردم در ساخت و تجهیز مدارس، بستری یکپارچه برای همکاری مردم و نهاد‌های مختلف فراهم کرده است.

گفتنی است که شرکت فولاد هرمزگان یکی از بنگاه‌های اقتصادی پیشرو در عمل به مسئولیت‌های اجتماعی در زمینه توجه به آموزش و پرورش بوده و با تجهیز هنرستان جوار فولاد هرمزگان به دستگاه‌های پیشرفته و نیز احداث مدرسه 12 کلاسه در محله پیامبر اعظم (ص) شهر بندرعباس، گام بلندی را در جهت ارتقای سرانه آموزشی استان هرمزگان و تربیت نیروهای نخبه برای آینده صنایع استان هرمزگان برداشت.

