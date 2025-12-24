به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، در همایش "مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی" ، که دوشنبه یکم دی ماه با حضور جمعی از مسئولین وزارت آموزش و پرورش، مدیران سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور، خیرین مدرسه ساز و بنگاه‌های اقتصادی حامی مدرسه‌سازی در مرکز همایش‌های بین‌المللی ایران برگزار شد، نشان حامی مدرسه‌سازی به دکتر خسرو فرحی رئیس هیات مدیره بانک سپه اهدا شد.

دکتر فرحی در این مراسم با اشاره به اقدامات بانک سپه در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و اقدامات عام‌المنفعه، اظهار داشت: این بانک طی دو سال اخیر در راستای پویش " به سازِ مدرسه بساز مدرسه"106 مدرسه در اقصی نقاط کشور احداث کرده و در تلاش است تا به منظور تحقق هرچه بیشتر عدالت آموزشی و تقویت زیرساخت‌های آموزشی کشور این مسیر را با قوت و قدرت ادامه دهد.

رئیس هیات مدیره بانک سپه پرداختن به مسئولیت‌های اجتماعی را از جمله وظایف بنگاه‌های اقتصادی در جامعه عنوان کرد و گفت: احداث مراکز آموزشی و حمایت از ساخت و نوسازی مدارس به ویژه در نقاط محروم از بارزترین و مهمترین کارکردهای حوزه مسئولیت‌های اجتماعی به‌شمار می‌رود.

شایان ذکر است، پویش ملی "به سازِ مدرسه، بساز مدرسه" با ابتکار و به همت جامعه خیرین مدرسه‌ساز و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در مجموعه وزارت آموزش و پرورش با هدف تسهیل مشارکت خیرین و عموم مردم در ساخت و تجهیز مدارس ایجاد شده است.

