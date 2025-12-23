دکتر مقداد محمودی، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر از راهبردهای این شرکت خبر داد؛
صنایع پاییندستی نیشکر در کانون سرمایهگذاری
کارگران سرمایه اصلی توسعه نیشکر هستند
در سالی که از سوی مقام معظم «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده و بار دیگر بر اهمیت رونق تولید بهعنوان راهبرد اصلی اقتصاد کشور تأکید شده است، سیاستگذاریهای کلان بنگاههای بزرگ اقتصادی بیشازپیش در کانون توجه قرار دارد.
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، بهعنوان یکی از بزرگترین مجموعههای کشاورزی - صنعتی کشور، راهبرد خود را بر سرمایهگذاری در صنایع پاییندستی، تکمیل زنجیره تولید و خلق ارزش افزوده متمرکز کرده است؛ مسیری که علاوه بر تقویت تولید، زمینهساز رونق اقتصادی و اشتغال پایدار خواهد بود. در همین راستا، با دکتر مقداد محمودی، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، به گفتوگو نشستهایم._
*آقای دکتر، تحقق اقتصاد مقاومتی در نگاه شما چه الزامات اساسی دارد و صنعت نیشکر چه جایگاهی در این مسیر ایفا میکند؟*
اقتصاد مقاومتی، بهعنوان راهبرد کلان و هوشمندانه موردتأکید مقام معظم رهبری، زمانی بهصورت واقعی و پایدار محقق میشود که بر دو رکن اساسی «افزایش تولید» و «همدلی و انسجام» استوار باشد. صنعت نیشکر، بهعنوان یکی از پیشرانهای مهم اقتصاد کشور و ستون اصلی کشاورزی - صنعتی خوزستان، امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند انسجام، کار جهادی و تلاش مضاعف برای عبور از موانع و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود است.
در نخستین اظهارات خود، بر نقش سرمایه انسانی در توسعه نیشکر تأکید ویژهای داشتهاید. این نگاه چگونه در سیاستهای اجرایی شرکت نمود پیدا میکند؟
با افتخار خود را عضوی از خانواده بزرگ توسعه نیشکر میدانم؛ خانوادهای متشکل از متخصصان توانمند، مدیران و مدبران باتجربه و کارگران باغیرت و پرتلاش. این سرمایه انسانی ارزشمند، مهمترین پشتوانه سودآوری، رونق تولید و پایداری این صنعت راهبردی است. ما آمدهایم تا با اتکا به همین ظرفیت عظیم، اهداف بلند توسعه نیشکر را با انسجام، همدلی و تلاش شبانهروزی محقق کنیم.
*روند تولید و بهرهوری در سالهای اخیر چگونه بوده و چه افقی برای آینده ترسیم شده است؟*
روند روبهرشدی که در سالهای اخیر در حوزه تولید، بهرهوری و سودآوری آغاز شده است، با برنامهریزی دقیقتر، انسجام سازمانی بیشتر و اعتماد عمیقتر به نیروی انسانی، شتاب بیشتری خواهد گرفت. کارگران، محور و اساس توسعه صنعت نیشکر هستند و هیچ برنامهای بدون نقشآفرینی مؤثر آنان به سرانجام نمیرسد. صیانت از کرامت نیروی کار، ارتقای ایمنی و توجه به رفاه معیشت این قشر پرتلاش، از الزامات جدی تولید پایدار است.
*نقش صنعت نیشکر در توسعه خوزستان و اقتصاد ملی را چگونه ارزیابی میکنید؟*
شکوفایی صنعت نیشکر، پیشرفت خوزستان را به همراه دارد و پیشرفت خوزستان، بهعنوان خطه مقاومت و ایثار، بهطور مستقیم در مسیر توسعه و رونق اقتصادی کشور اثرگذار است. نیشکر امروز زنجیرهای گسترده از تولید شکر تا صنایع جانبی نظیر الکل طبی، خمیرمایه، امدیاف و دیگر صنایع پاییندستی است که هر یک سهم قابلتوجهی در اقتصاد ایران اسلامی دارند.
*برنامههای شرکت برای تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پاییندستی چیست؟*
اکنون که فرصت خدمتگزاری در این مجموعه بزرگ صنعتی فراهم شده است، با تداوم سیاستگذاریهای اصولی پیشین و اجرای برنامههای متنوع برای افزایش تولید، فعالسازی هرچه بیشتر صنایع جانبی و پاییندستی و تکمیل زنجیره ارزش، این مسیر در واحدهای هشتگانه نیشکری و سایر صنایع دنبال خواهد شد. سرمایهگذاری هدفمند در صنایع پاییندستی، توسعه محصولات با ارزش افزوده بالاتر و بهرهگیری از فناوریهای نوین، از محورهای اصلی این راهبرد است.
*حضور توسعه نیشکر در بازار سرمایه چه نقشی در تحقق این اهداف دارد؟*
حضور شفاف و مؤثر شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در بازار سرمایه، فرصت مناسبی برای درخشش این صنعت، جذب سرمایههای جدید و تقویت بنیانهای مالی فراهم کرده است. بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیت بازار سرمایه میتواند پشتوانهای مطمئن برای اجرای طرحهای توسعهای، افزایش تولید و تکمیل زنجیره ارزش باشد.
*و در پایان، پیام شما به مجموعه بزرگ نیشکر چیست؟*
بیتردید، تحقق این اهداف نیازمند همدلی، انسجام و باور جمعی است. باتکیهبر توان متخصصان، تجربه مدیران و غیرت کارگران، میتوان صنعت نیشکر را به الگویی موفق از تحقق اقتصاد مقاومتی و تولید پایدار در کشور تبدیل کرد.