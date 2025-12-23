دو انتصاب در بانک ملی ایران با هدف تقویت بانکداری خرد و شرکتی
مدیرعامل بانک ملی ایران در احکامی جداگانه بیژن نصرتی و بهرام واقفی را به عنوان معاونان بانکداری شرکتی و خرد منصوب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، با حکم ابوالفضل نجارزاده، بیژن نصرتی برندق که پیشتر رئیس اداره کل بانکداری جامع بوده است، با بهرهگیری از تجربیات گسترده خود به عنوان عضو هیات عامل و سرپرست معاونت بانکداری شرکتی منصوب شد.
بانکداری شرکتی، با تمرکز بر توسعه کسبوکارها، مدیریت منابع کلان و تحقق اهداف اقتصادی پایدار، یکی از حوزههای استراتژیک و اثرگذار در نظام بانکی کشور به شمار میرود.
این انتصابات با تاکید بر ارتقای بهرهوری، پاسخگویی به نیازهای مشتریان و توسعه فرآیندهای بانکداری، گامی مهم در جهت تحقق چشمانداز بانک ملی ایران و تقویت جایگاه آن در نظام بانکی کشور محسوب میشوند.
همچنین، بهرام واقفی نیز از سوی نجار زاده به سمت معاون بانکداری خرد منصوب شد.
این انتصابات در راستای تقویت ساختار مدیریتی، انسجامبخشی به سیاستها و برنامههای بانکداری خرد و شرکتی و ارتقای کیفیت خدمات به مشتریان صورت گرفته و نشاندهنده عزم بانک در تحقق اهداف کلان و توسعه پایدار فعالیتهای بانکی است.
بهرام واقفی پیش از این رئیس اداره کل بانکداری تجاری بوده و با توجه به تجربههای موفق خود، اکنون با تمرکز بر بانکداری خرد، مدیریت یکی از بخشهای حیاتی بانک را برعهده گرفته است.
بانکداری خرد، به عنوان یکی از ستونهای اصلی نظام بانکی، نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مشتریان، بهبود مدیریت منابع و مصارف و تحقق سودآوری پایدار ایفا میکند.