خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دو انتصاب در بانک ملی ایران با هدف تقویت بانکداری خرد و شرکتی

دو انتصاب در بانک ملی ایران با هدف تقویت بانکداری خرد و شرکتی
کد خبر : 1731917
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل بانک ملی ایران در احکامی جداگانه بیژن نصرتی و بهرام واقفی را به عنوان معاونان بانکداری شرکتی و خرد منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، با حکم ابوالفضل نجارزاده، بیژن نصرتی برندق که پیش‌تر رئیس اداره کل بانکداری جامع بوده است، با بهره‌گیری از تجربیات گسترده خود به عنوان عضو هیات عامل و سرپرست معاونت بانکداری شرکتی منصوب شد.

بانکداری شرکتی، با تمرکز بر توسعه کسب‌وکارها، مدیریت منابع کلان و تحقق اهداف اقتصادی پایدار، یکی از حوزه‌های استراتژیک و اثرگذار در نظام بانکی کشور به شمار می‌رود.

این انتصابات با تاکید بر ارتقای بهره‌وری، پاسخ‌گویی به نیازهای مشتریان و توسعه فرآیندهای بانکداری، گامی مهم در جهت تحقق چشم‌انداز بانک ملی ایران و تقویت جایگاه آن در نظام بانکی کشور محسوب می‌شوند.

همچنین، بهرام واقفی نیز از سوی نجار زاده به سمت معاون بانکداری خرد منصوب شد. 

 این انتصابات در راستای تقویت ساختار مدیریتی، انسجام‌بخشی به سیاست‌ها و برنامه‌های بانکداری خرد و شرکتی و ارتقای کیفیت خدمات به مشتریان صورت گرفته و نشان‌دهنده عزم بانک در تحقق اهداف کلان و توسعه پایدار فعالیت‌های بانکی است.

بهرام واقفی پیش از این رئیس اداره کل بانکداری تجاری بوده و با توجه به تجربه‌های موفق خود، اکنون با تمرکز بر بانکداری خرد، مدیریت یکی از بخش‌های حیاتی بانک را برعهده گرفته است. 

بانکداری خرد، به عنوان یکی از ستون‌های اصلی نظام بانکی، نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مشتریان، بهبود مدیریت منابع و مصارف و تحقق سودآوری پایدار ایفا می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا