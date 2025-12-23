خبرگزاری کار ایران
نشان افتخار و حمایل «حامی مدرسه‌سازی ایران» به مدیرعامل بانک ملی اهداء شد/ ساخت ۱۳۵ مدرسه در مناطق محروم کشور

نشان‌ افتخار و حمایل حامی مدرسه‌سازی کشور در سال ۱۴۰۴، توسط «سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور» و «جامعه خیرین مدرسه‌ساز» به ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران، اهداء شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این مدال در همایش «مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی» که به همت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برگزار شد، به پاس تلاش‌ها و برنامه‌ریزی مؤثر بانک ملی ایران در حوزه مدرسه‌سازی و حمایت از پروژه‌های آموزشی در مناطق محروم، به مدیرعامل این بانک اعطا شد.

ابوالفضل نجارزاده در این همایش و در جمع خیرین مدرسه‌ساز، با اشاره به رویکرد مسئولانه بانک ملی ایران در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی گفت: بانک ملی ایران تاکنون ۱۳۵ مدرسه را در مناطق مختلف کشور احداث و تاسیس کرده است.

در این مراسم، از نقش‌آفرینی مؤثر بانک ملی ایران در توسعه فضاهای آموزشی، مشارکت در مدرسه‌سازی و ارتقای کیفیت آموزش دانش‌آموزان تجلیل و «نشان و حمایل حامی مدرسه‌سازی ایران» به مدیرعامل این بانک اهدا شد.

بانک ملی ایران با رویکردی آینده‌نگر، حمایت از آموزش و توسعه زیرساخت‌های تحصیلی را از اولویت‌های اجتماعی خود قرار داده و با مشارکت فعال در طرح‌های مدرسه‌سازی و تجهیز مدارس، گام‌های مؤثری در جهت کاهش نابرابری‌های آموزشی و ارتقای نظام تعلیم و تربیت کشور برداشته است.

