به گزارش روابط‌عمومی بانک پاسارگاد، صدور این حجم از ضمانت‌نامه‌ در یک بازه زمانی کوتاه، نشان‌دهنده توان تخصصی، چابکی عملیاتی و رویکرد توسعه‌محور بانک پاسارگاد در تأمین مالی غیرمستقیم پروژه‌های کلان اقتصادی است. رویکردی که با تسهیل اجرای پروژه‌ها، کاهش ریسک فعالان اقتصادی و افزایش اعتماد در فضای کسب‌وکار همراه بوده است.

ضمانت‌نامه‌های صادره بانک پاسارگاد در آبان‌ماه سال جاری، عمدتاً در خدمت حمایت از طرح‌های تولیدی، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی و نیز بنگاه‌های فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی قرار گرفته و نقش مهمی در فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی، تداوم تولید و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور ایفا کرده است.

بانک پاسارگاد با نگاه مسئولانه و ملی، همواره تلاش کرده است در کنار تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی، از طریق ارائه ابزارهای متنوع تأمین مالی از جمله ضمانت‌نامه‌های بانکی، مسیر اجرای پروژه‌ها را هموار سازد و سهم مؤثری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد پایدار اقتصادی کشور داشته باشد.

