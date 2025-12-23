بانک پاسارگاد؛ پشتیبان تولید ملی و پروژههای زیرساختی کشور با صدور بیش از ۱۳۴ هزار میلیارد ریال ضمانتنامه در آبانماه۱۴۰۴
بانک پاسارگاد در راستای تحقق سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی و با هدف حمایت عملی از تولید ملی، در آبانماه ۱۴۰۴ موفق به صدور بیش از ۱۳۴ هزار میلیارد ریال ضمانتنامه بانکی شد. عملکردی که بیانگر نقشآفرینی مؤثر این بانک در پشتیبانی از طرحهای عمرانی، صنعتی و زیرساختی کشور است.
به گزارش روابطعمومی بانک پاسارگاد، صدور این حجم از ضمانتنامه در یک بازه زمانی کوتاه، نشاندهنده توان تخصصی، چابکی عملیاتی و رویکرد توسعهمحور بانک پاسارگاد در تأمین مالی غیرمستقیم پروژههای کلان اقتصادی است. رویکردی که با تسهیل اجرای پروژهها، کاهش ریسک فعالان اقتصادی و افزایش اعتماد در فضای کسبوکار همراه بوده است.
ضمانتنامههای صادره بانک پاسارگاد در آبانماه سال جاری، عمدتاً در خدمت حمایت از طرحهای تولیدی، پروژههای عمرانی و زیرساختی و نیز بنگاههای فعال در بخشهای مختلف اقتصادی قرار گرفته و نقش مهمی در فعالسازی ظرفیتهای داخلی، تداوم تولید و پیشبرد برنامههای توسعهای کشور ایفا کرده است.
بانک پاسارگاد با نگاه مسئولانه و ملی، همواره تلاش کرده است در کنار تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی، از طریق ارائه ابزارهای متنوع تأمین مالی از جمله ضمانتنامههای بانکی، مسیر اجرای پروژهها را هموار سازد و سهم مؤثری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد پایدار اقتصادی کشور داشته باشد.