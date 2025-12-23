تکذیب فراخوان جعلی استخدام بانک سپه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک سپه، این بانک به‌عنوان نخستین بانک یکصد ساله ایرانی، تمامی فرآیندهای استخدامی خود را پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان اداری و استخدامی کشور، منحصراً از طریق سایت رسمی www.banksepah.ir و اطلاعیه‌های رسمی به اطلاع هموطنان می‌رساند؛ بنابراین به عموم مردم اکیداً توصیه می‌شود از هرگونه مراجعه به لینک‌های مشکوک یا پرداخت وجه برای ثبت‌نام خودداری کرده و اطلاعات شخصی خود را در اختیار سامانه‌های ناشناخته قرار ندهند.

در پایان یادآوری می‌شود، برای آگاهی از آخرین اخبار، اطلاعیه‌های استخدامی و مطالب رسمی بانک سپه، صرفاً به کانال‌های اطلاع‌رسانی رسمی بانک مراجعه فرمایید.

