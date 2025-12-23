خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تکذیب فراخوان جعلی استخدام بانک سپه

تکذیب فراخوان جعلی استخدام بانک سپه
کد خبر : 1731655
لینک کوتاه کپی شد.

بانک سپه هرگونه فراخوان استخدامی با عنوان «آغاز فراخوان استخدام بانک سپه» که اخیراً در فضای مجازی منتشرشده را تکذیب می‌کند. این آگهی فاقد اعتبار بوده و صرفاً باهدف کلاهبرداری از عموم مردم، طراحی و در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها منتشر شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک سپه،  این بانک به‌عنوان نخستین بانک یکصد ساله ایرانی، تمامی فرآیندهای استخدامی خود را پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان اداری و استخدامی کشور، منحصراً از طریق سایت رسمی www.banksepah.ir و اطلاعیه‌های رسمی به اطلاع هموطنان می‌رساند؛ بنابراین به عموم مردم اکیداً توصیه می‌شود از هرگونه مراجعه به لینک‌های مشکوک یا پرداخت وجه برای ثبت‌نام خودداری کرده و اطلاعات شخصی خود را در اختیار سامانه‌های ناشناخته قرار ندهند.

 در پایان یادآوری می‌شود، برای آگاهی از آخرین اخبار، اطلاعیه‌های استخدامی و مطالب رسمی بانک سپه، صرفاً به کانال‌های اطلاع‌رسانی رسمی بانک مراجعه فرمایید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا