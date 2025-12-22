با هدف تقویت مشتریمداری:
بیمه معلم مطالبات و خسارات مراکز درمانی طرف قرارداد و بیمهگزاران را تسویه کرد
شرکت بیمه معلم تمامی مطالبات مراکز درمانی و خسارتهای بیمهگزاران را تا مهرماه ۱۴۰۴ به طور کامل تسویه کرد.
به گزارش روابطعمومی بیمه معلم، این شرکت در راستای تسریع در ایفای تعهدات و حمایت از شبکه درمان کشور، موفق شد مطالبات مراکز درمانی را تا مهر ۱۴۰۴ تسویه کند که مجموع این پرداختها به حدود ۴.۲ همت رسیده است.
این اقدام در راستای سیاستهای ابلاغی وزیر آموزشوپرورش مبنی بر ارتقای کیفیت خدمات رفاهی فرهنگیان و تأکید مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان بر ساماندهی تعهدات بیمهای انجام شده است.
علاوه بر این مطالبات بیمارستانها، مراکز درمانی محدود، کلینیکهای دندانپزشکی، مراکز تصویربرداری، آزمایشگاهها و فیزیوتراپیها با اولویتبندی مشخص و در چارچوب سیاستهای نظام سلامت بهطور کامل پرداخت شده است.
همچنین خسارتهای مستقیم بیمهگزاران و تعهدات مربوط به بیمههای عمر، مسئولیت، سلامت، شخص ثالث و بدنه خودرو نیز در همین بازه زمانی تسویه شده و بخش قابل توجهی از پرداختها را به خود اختصاص داده است.