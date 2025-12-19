به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، مراسم افتتاح نخستین فروشگاه مشترک همراه اول و دیجی‌کالا روز جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴ با حضور مدیران ارشد دو مجموعه، فعالان اکوسیستم فناوری، چهره‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.

این فروشگاه در خیابان جمهوری، یکی از مهم‌ترین مراکز بازار دیجیتال کشور، آغاز به کار کرده است. انتخاب این موقعیت مکانی، نمادی از همکاری راهبردی دو برند و نگاه مشترک آنها به آینده دیجیتال ایران به شمار می‌رود.

هم‌افزایی دو برند؛ پاسخ به نیازهای نوین بازار

همراه اول به عنوان پرچمدار توسعه فناوری‌های نسل نوین ارتباطی و بزرگترین بازیگر اقتصاد دیجیتال ایران، با این اقدام نشان داد که نگاهش فراتر از خدمات ارتباطی سنتی است و در مسیر همسویی با چشم‌انداز آینده، به سمت نقش‌آفرینی حرکت می‌کند. دیجی‌کالا نیز به عنوان بزرگترین پلتفرم خرده‌فروشی آنلاین کشور، با حضور در این همکاری تجربه خرید حضوری دیجیتال را بازتعریف کرده است.

کنار هم قرار گرفتن این دو برند، پاسخی به تغییر رفتار و ذائقه مصرف‌کنندگان و نیازهای جدید بازار است؛ کاربرانی که علاوه بر سهولت خرید آنلاین، به تجربه حضوری، تعامل انسانی و لمس فناوری نیز اهمیت می‌دهند.

تحول راهبردی همراه اول پس از ری‌برندینگ

همراه اول پس از ری‌برندینگ سال گذشته خود، رویکردی تازه را در مسیر فعالیت‌هایش برگزیده است. اپراتور اول تلفن همراه کشور با پشتوانه بیش از سه دهه حضور مستمر در بازار ارتباطات کشور و ماه‌ها برنامه‌ریزی و بررسی دقیق، تغییر راهبردی خود را به‌عنوان نمادی از تحول استراتژیک، در راستای همسویی با چشم‌انداز آینده و پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر مشتریان و ذی‌نفعان به اجرا گذاشته است.

در اصلاحات کلی بازتعریف برند، مرز میان دنیای آفلاین و آنلاین از میان برداشته شده و همراه اول با ورود به عرصه «فراگیری» یا همان دنیای Immersive، رویکردی نوین در ارائه خدمات و تجربه‌های کاربری را دنبال می‌کند؛ رویکردی که فناوری را بستری برای خلق جهانی یکپارچه و متصل قرار می‌دهد.

فراتر از فروش؛ فروشگاهی به‌مثابه هاب فناوری

فروشگاه مشترک همراه اول و دیجی‌کالا با رویکردی تجربه‌محور طراحی شده است؛ فضایی مدرن و تعاملی که صرفا محل عرضه کالا نیست، بلکه نقش یک هاب فناوری و نوآوری را ایفا می‌کند. بازدیدکنندگان در این فضا علاوه بر آشنایی با جدیدترین محصولات و خدمات دیجیتال، امکان تعامل با کارشناسان و تجربه فناوری‌های نوین را دارند.

جمهوری؛ قلب تپنده بازار دیجیتال

آغاز به کار این فروشگاه در خیابان جمهوری، روبه‌روی مجتمع چارسو، انتخابی هدفمند بوده است که نشان می‌دهد آینده خرده‌فروشی دیجیتال در تعامل مستقیم با مخاطبان و در دل بازار شکل می‌گیرد.

آغاز یک مسیر تازه

افتتاح این فروشگاه مشترک را می‌توان نقطه شروع مدلی نو در اکوسیستم دیجیتال ایران دانست؛ مدلی که در آن اپراتورهای ارتباطی و پلتفرم‌های تجارت الکترونیک در کنار هم تجربه‌ای یکپارچه از ارتباط، فناوری و خرید می‌سازند.

این همکاری تصویری روشن از آینده‌ای نزدیک ترسیم می‌کند؛ آینده‌ای که در آن برندهای بزرگ دیجیتال کشور با هم‌افزایی و نگاه مشترک به نوآوری، تجربه‌ای کامل‌تر و انسانی‌تر برای کاربران فراهم می‌آورند.

انتهای پیام/