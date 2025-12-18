وی افزود: واگذاری سهام شرکت شفا دارو و خروج بانک ملی ایران از مالکیت و تصدی گری اداره این شرکت گام دیگری در ارتقاء انضباط مالی،مدیریت موثر دارایی ها به شمار می آید و بانک منابع حاصل از واگذاری را به سمت فعالیت های مولد هدایت خواهد کرد تا با حمایت از تولید ملی زمینه بنگاه سازی توسط بخش خصوصی و مردم فراهم شود‌.

عضو هیأت‌مدیره بانک ملی ایران ادامه داد: انجام این معامله بزرگ و شفاف در بورس، به تعمیق بازار و تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد کشور کمک شایانی می کند.

وی تصریح کرد: منابع آزاد شده در نتیجه این واگذاری برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی، تولیدی و اشتغال‌ آفرین بکارگرفته خواهد شد تا بانک ملی به مسئولیت خود در اجرا و تحقق شعار سال عمل کرده باشد.

قاسمی در پایان گفت: خروج از بنگاهداری و واگذاری شرکت شفا دارو یک اقدام در مسیر اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه کشور، برنامه‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در اصلاح ساختار نظام بانکی و تمرکز بانک‌ها بر فعالیت‌های اصلی به شمار می آید و بانک ملی با جدیت این مسیر را ادامه خواهد داد تا با خروج از بنگاه داری،زمینه حمایت از ظرفیت از تولیدکنندگان، کارآفرینان و پروژه‌های ملی را فراهم کند.