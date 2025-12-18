گام تازه بانک ملی در خروج از بنگاهداری /واگذاری ۹۰ درصد سهام «شفا دارو» به ارزش ۱۶ همت
عضو هیأتمدیره بانک ملی ایران، از برنامه این بانک برای واگذاری ۹۰ درصد از سهام شرکت شفا دارو از طریق ساز و کار اجرایی و عرضه در بازار سرمایه خبر داد و گفت این اقدام در راستای خروج از بنگاهداری و هدایت منابع به فعالیتهای مولد انجام میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، حسین قاسمی، عضو هیأتمدیره بانک ملی ایران، گفت: بانک ملی ایران در اجرای سیاست های کلی نظام و اجرای راهبردهای دولت چهاردهم در خروج از بنگاهداری،نسبت به واگذاری ۹۰ درصد از سهام شرکت شفا دارو به ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومان توسط شرکت آینده پویا از طریق ساز و کار اجرایی و عرضه در بازار سرمایه عملیاتی خواهد کرد.
وی افزود: واگذاری سهام شرکت شفا دارو و خروج بانک ملی ایران از مالکیت و تصدی گری اداره این شرکت گام دیگری در ارتقاء انضباط مالی،مدیریت موثر دارایی ها به شمار می آید و بانک منابع حاصل از واگذاری را به سمت فعالیت های مولد هدایت خواهد کرد تا با حمایت از تولید ملی زمینه بنگاه سازی توسط بخش خصوصی و مردم فراهم شود.
عضو هیأتمدیره بانک ملی ایران ادامه داد: انجام این معامله بزرگ و شفاف در بورس، به تعمیق بازار و تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد کشور کمک شایانی می کند.
وی تصریح کرد: منابع آزاد شده در نتیجه این واگذاری برای تامین مالی پروژههای زیرساختی، تولیدی و اشتغال آفرین بکارگرفته خواهد شد تا بانک ملی به مسئولیت خود در اجرا و تحقق شعار سال عمل کرده باشد.
قاسمی در پایان گفت: خروج از بنگاهداری و واگذاری شرکت شفا دارو یک اقدام در مسیر اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه کشور، برنامههای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در اصلاح ساختار نظام بانکی و تمرکز بانکها بر فعالیتهای اصلی به شمار می آید و بانک ملی با جدیت این مسیر را ادامه خواهد داد تا با خروج از بنگاه داری،زمینه حمایت از ظرفیت از تولیدکنندگان، کارآفرینان و پروژههای ملی را فراهم کند.