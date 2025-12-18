خبرگزاری کار ایران
گام تازه بانک ملی در خروج از بنگاه‌داری /واگذاری ۹۰ درصد سهام «شفا دارو» به ارزش ۱۶ همت

کد خبر : 1729658
عضو هیأت‌مدیره بانک ملی ایران، از برنامه این بانک برای واگذاری ۹۰ درصد از سهام شرکت شفا دارو از طریق ساز و کار اجرایی و عرضه در بازار سرمایه خبر داد و گفت این اقدام در راستای خروج از بنگاه‌داری و هدایت منابع به فعالیت‌های مولد انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، حسین قاسمی، عضو هیأت‌مدیره بانک ملی ایران، گفت: بانک ملی ایران در اجرای سیاست های کلی نظام و اجرای راهبردهای دولت چهاردهم در خروج از بنگاهداری،نسبت به واگذاری ۹۰ درصد از سهام شرکت شفا دارو به ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومان توسط شرکت آینده پویا از طریق ساز و کار اجرایی  و عرضه در بازار سرمایه عملیاتی خواهد کرد.

وی افزود: واگذاری سهام شرکت شفا دارو و خروج بانک ملی ایران از مالکیت و تصدی گری اداره این شرکت گام دیگری در ارتقاء انضباط مالی،مدیریت موثر دارایی ها به شمار می آید و بانک منابع حاصل از واگذاری را به سمت فعالیت های مولد هدایت خواهد کرد تا با حمایت از تولید ملی زمینه بنگاه سازی توسط بخش خصوصی و مردم فراهم شود‌.

عضو هیأت‌مدیره بانک ملی ایران ادامه داد: انجام این معامله بزرگ و شفاف در بورس، به تعمیق بازار و تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد کشور کمک شایانی می کند.

وی تصریح کرد: منابع آزاد شده در نتیجه این واگذاری برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی، تولیدی و اشتغال‌ آفرین بکارگرفته خواهد شد تا بانک ملی به مسئولیت خود در  اجرا و تحقق شعار سال عمل کرده باشد.

قاسمی در پایان گفت: خروج از بنگاهداری و واگذاری شرکت شفا دارو یک اقدام در مسیر اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه کشور، برنامه‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در اصلاح ساختار نظام بانکی و تمرکز بانک‌ها بر فعالیت‌های اصلی به شمار می آید و بانک ملی با جدیت این مسیر را ادامه خواهد داد تا با خروج از بنگاه داری،زمینه حمایت از ظرفیت از تولیدکنندگان، کارآفرینان و پروژه‌های ملی را فراهم کند.

ثبت نام آلپاری