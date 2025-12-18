خبرگزاری کار ایران
مبتنی بر سیستم عامل اندروید

سامانه موبایل بانک رفاه به‌روزرسانی شد
در راستای توسعه بانکداری الکترونیک و با هدف ارائه خدمات مطلوب و متمایز به مشتریان، سامانه موبایل بانک مبتنی بر سیستم عامل Android بانک رفاه کارگران به‌روزرسانی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، "اضافه شدن خدمات سوپراپلیکیشن قبل از ورود"، "انجام خدمات مبتنی بر رفاه کارت قبل از ورود با اعمال کنترل‌های امنیتی"، "خدمت وام تو"، "فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی رمز پویا کارت"، "افزودن مشخصات واریزکننده وجه در رسیدهای تراکنش"، "استعلام ماده ۲۱ (وضعیت اعتباری مشتری) صادرکننده چک به هنگام تایید چک"، "اصلاحات مرتبط با مجوزهای امنیتی جدید (ssl)"، "بهبود خدمات و رفع اشکالات اعلامی" و .... ازجمله قابلیت‌ها و خدمات نسخه 4,2,2 موبایل بانک مبتنی بر سیستم عامل Android بانک رفاه کارگران است. 

نسخه مذکور در حال حاضر از طریق سایت بانک رفاه کارگران به نشانی اینترنتی https://www.refah-bank.ir، فروشگاه اینترنتی کافه‌بازار و گزینه به‌روزرسانی تعبیه شده در نرم‌افزار، قابل دریافت است. 

