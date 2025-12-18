صدور کارت رفاهی 500 میلیون تومانی با شرایط ویژه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، این بانک بر اساس بازخوردهای دریافتی از ذینفعان(خریداران و پذیرندگان‌) اقدام به توسعه و به‌روزرسانی ابزار مذکور با هدف تسهیل در استفاده از این خدمت کرده است.

بر اساس این گزارش، در تغییرات صورت گرفته در این ابزار و با هدف توسعه و تنوع‌بخشی در آن، مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند به تناسب توان بازپرداخت اقساط و نوع خرید کالا یا خدمت مربوطه نسبت به دریافت کارت رفاهی با دوره‌های بازپرداخت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به ترتیب 4 ، 12 و 24 ماهه اقدام کنند.

تسویه با فروشگاه‌ها و پذیرندگان با صدور اوراق گام متناسب با نوع کارت‌های رفاهی و تفاهم‌نامه فی‌مابین بانک و پذیرنده صورت می‌پذیرد.

لازم به ذکر است، علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از این خدمت به شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور مراجعه کرده یا با مرکز ارتباط با مشتریان بانک (فراد) به شماره 8525 تماس حاصل کنند.

گفتنی است، دسترسی به فهرست فروشگاه‌ها و پذیرنده‌های طرف قرارداد با بانک رفاه کارگران و کارت رفاهی متصل به اوراق گام از طریق لینک زیر امکان‌پذیر است.

فهرست فروشگاه‌ها