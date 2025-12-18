ساعت کار جدید شعب بانک رفاه کارگران اعلام شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، شعب این بانک در سراسر کشور از روز دوشنبه اول آذر ماه سال جاری تا 15 فروردین ماه سال 1405 روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 صبح تا 13:30 و پنج‌شنبه‌ها 7:30 الی 12:30 به مشتریان و مراجعان، خدمات بانکی مورد نیاز را ارائه می‌دهند.

لازم به ذکر است، چنانچه استانداری‌ها با توجه به شرایط هر استان در خصوص ساعت کاری بانک‌ها اتخاذ تصمیم کنند، شعب بانک رفاه کارگران در استان مربوطه متناسب با این تصمیم و با هماهنگی کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، اقدام خواهند کرد.

مشتریان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز ارتباط با مشتریان بانک (فراد) به شماره 8525-021 تماس حاصل کنند.

