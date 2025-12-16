خبرگزاری کار ایران
بازدید معاون اول رئیس‌جمهور از پاویون صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه در نمایشگاه «تستا»

محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران از ۲۲ تا ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۴ میزبان هفتمین نمایشگاه «تقاضای ساخت و تولید ایرانی» (تستا) بود که همزمان با نمایشگاه «دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار» برگزار شد که صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه به‌عنوان بزرگ‌ترین حامی شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در این دوره از نمایشگاه تستا نیز حضور پررنگی داشت. ۱۰ شرکت پورتفوی سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه نیز در پاویون این صندوق حضور داشتند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، پاویون صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه (MSTID FUND) در سومین روز از این نمایشگاه نیز میزبان مدیران، شخصیت‌ها و متخصصان صنایع گوناگون بود. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور با همراهی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در بازدید از پاویون MSTID FUND با فلسفه شکل‌گیری، مأموریت‌ها و اقدامات صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه تا به امروز آشنا شد.

در جریان این بازدید، عنوان شد که صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه به‌منظور پاسخ به نیازهای راهبردی و فناورانه صنعت فولاد تأسیس شده و تا به امروز ۱.۲ همت در حوزه‌های فناورانه سرمایه‌گذاری کرده است. سرمایه‌گذاری در ۳۹ شرکت و طرح دانش‌بنیان،همکاری با ۲۱ دانشگاه سراسر کشور و اعطای گرنت به حدود ۲ هزار دانشجوی کارشناسی‌ارشد و دکتری، همکاری با پارک‌های علم و فناوری کشور و اعطای گرنت به هسته‌های فناور از دیگر اقدامات این صندوق می باشد.

