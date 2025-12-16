به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، پاویون صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه (MSTID FUND) در سومین روز از این نمایشگاه نیز میزبان مدیران، شخصیت‌ها و متخصصان صنایع گوناگون بود. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور با همراهی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در بازدید از پاویون MSTID FUND با فلسفه شکل‌گیری، مأموریت‌ها و اقدامات صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه تا به امروز آشنا شد.

در جریان این بازدید، عنوان شد که صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه به‌منظور پاسخ به نیازهای راهبردی و فناورانه صنعت فولاد تأسیس شده و تا به امروز ۱.۲ همت در حوزه‌های فناورانه سرمایه‌گذاری کرده است. سرمایه‌گذاری در ۳۹ شرکت و طرح دانش‌بنیان،همکاری با ۲۱ دانشگاه سراسر کشور و اعطای گرنت به حدود ۲ هزار دانشجوی کارشناسی‌ارشد و دکتری، همکاری با پارک‌های علم و فناوری کشور و اعطای گرنت به هسته‌های فناور از دیگر اقدامات این صندوق می باشد.

