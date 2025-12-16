امکان وکالتی کردن حسابهای بانک سپه برای ثبتنام خودروهای وارداتی آذرماه ۱۴۰۴ فراهم شد
مشتریان گرانقدر بانک سپه میتوانند با وکالتی کردن حساب خود نزد بانک سپه با مبلغ موجودی ۵ میلیارد ریال در طرح ثبت نام خودروهای وارداتی آذرماه 1404 شرکت کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه، متقاضیان و مشتریان بانک سپه میتوانند در خصوص عرضه خودروهای وارداتی در سامانه http://salecars.ir در بازه زمانی سه شنبه 25 آذرماه تا ساعت ۲۳:۵۹ یکشنبه 30 آذرماه با وکالتی کردن حساب و مسدود کردن مبلغ ۵ میلیارد ریال به صورت غیرحضوری از طریق همراه بانک و لینک Ib.banksepah.ir و قبول شرایط و ضوابط خرید خودرو نسبت به ثبت نام خودروهای وارداتی اقدام نمایند.
