به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، متقاضیان و مشتریان بانک سپه می‌توانند در خصوص عرضه خودروهای وارداتی در سامانه http://salecars.ir در بازه زمانی سه شنبه 25 آذر‌‎ماه تا ساعت ۲۳:۵۹ یکشنبه 30 آذر‌ماه با وکالتی کردن حساب و مسدود کردن مبلغ ۵ میلیارد ریال به صورت غیرحضوری از طریق همراه بانک و لینک Ib.banksepah.ir و قبول شرایط و ضوابط خرید خودرو نسبت به ثبت نام خودروهای وارداتی اقدام نمایند.



مهلت وکالتی نمودن حساب‌ها



از



تا

سه شنبه

25‌.09‌.1404



ساعت 23:59

یکشنبه 30‌.09‌.1404

